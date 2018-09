VIDEO Ryder Cup 2018: gli Highlights di venerdì 28 settembre. Molinari e Fleetwood, è ancora show! McIlroy dà spettacolo

L’Europa riparte a razzo nella seconda sessione di gare della prima giornata della Ryder Cup 2018, in corso sul par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, sobborgo di Parigi. Con quattro vittorie nei match play dedicati ai foursome, che prevedono colpi alternati tra i componenti di ciascuna coppia fino alla buca, il Vecchio Continente ha rimediato al passo falso del mattino, piazzando il sorpasso davanti al pubblico parigino, che si è esaltato nell’assistere alla prova spettacolare dei propri beniamini. Grandi protagonisti ancora una volta Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, che hanno conquistato la seconda vittoria di giornata, battendo con autorità Jordan Spieth e Justin Thomas, dopo aver inflitto lo stop a Tiger Woods e Patrick Reed. Di seguito, gli highlights del pomeriggio:

Molinari e Fleetwood, che feeling! Ecco l’esultanza della coppia dopo la vittoria contro Thomas e Spieth!

When you go 2-0 on your first day as a pairing… pic.twitter.com/p6TBQCNCIG — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 28 settembre 2018

Approccio fantastico per Rory McIlroy alla buca 13! Tripudio Europa, serata magica sul Le Golf National!

Noren e Garcia vanno 5 up dopo 7 buche! Partenza a razzo per fiaccare la resistenza di Mickelson e DeChambeau!

Won. Noren/ Garcia go 5 UP through 7 holes. pic.twitter.com/zLuuaymAyB — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 28 settembre 2018

Il colpo del sorpasso di Poulter e McIlroy alla buca 7! Tutte le coppie europee contemporaneamente in vantaggio!

Tommy Fleetwood is on fire! Putt straordinario alla buca 6 e allungo per la coppia del Vecchio Continente!

Hottest thing in France right now? Tommy Fleetwood’s putter 🔥 pic.twitter.com/pbhUK3TH28 — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 28 settembre 2018













Foto di Pier Colombo