Tennistavolo, Europei individuali Alicante 2018: eliminati tutti gli azzurri ancora in corsa nella rassegna continentale

Eliminati tutti gli azzurri ancora in gara nella terza giornata degli Europei individuali di tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: fuori infatti i quattro singolaristi giunti al tabellone principale e le tre coppie nei tornei di doppio. Domani si assegnerà il titolo del doppio misto, sabato quelli degli altri doppi, domenica si chiuderanno i tornei di singolare.

Nel singolare maschile nei trentaduesimi Niagol Stoyanov viene eliminato nettamente dall’ucraino Lei Kou, numero 11, per 0-4 (6-11, 4-11, 3-11, 6-11), mentre Mihai Bobocica viene superato dal numero 9, il bielorusso Vladimir Samsonov, per 1-4 (8-11, 8-11, 12-10, 9-11, 10-12). Nel singolare femminile nei trentaduesimi Debora Vivarelli, testa di serie numero 32, esce battuta dal confronto con l’inglese Ho Tin-Tin per 1-4 (11-9, 6-11, 3-11, 6-11, 4-11), mentre Jamila Laurenti può davvero poco contro la lusitana Yu Fu, testa di serie numero 7, venendo battuta per 0-4 (5-11, 9-11, 10-12, 2-11).

Nel doppio maschile nei sedicesimi Mihai Bobocica e Leonardo Mutti sono battuti dagli svedesi Mattias Falck e Kristian Karlsson, coppia testa di serie numero 2, con lo score di 1-4 (11-5, 7-11, 3-11, 8-11, 7-11). Nel doppio femminile nei sedicesimi Giorgia Piccolin e Chiara Colantoni sono state strapazzate dalle lussemburghesi Ni Xia Lian e Sarah De Nutte, coppia testa di serie numero 3, perdendo per 0-4 (2-11, 6-11, 8-11, 1-11). Nel doppio misto Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin si fermano negli ottavi di finale contro gli slovacchi Lubomir Pistej e Barbora Balazova, coppia testa di serie numero 7, venendo battuti per 2-3 (11-6, 4-11, 11-9, 8-11, 4-11).













Foto: FITET

