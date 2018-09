Tennistavolo, Europei individuali Alicante 2018: Debora Vivarelli in tabellone, cinque azzurri alle qualificazioni

Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i tornei di singolare ed i tabelloni di qualificazione per quelli di doppio degli Europei individuali di tennistavolo, che scatteranno domani ad Alicante, in Spagna. Debora Vivarelli è l’unica tra i sei singolaristi azzurri ad essere testa di serie, e dunque ad evitare le qualificazioni. Turno eliminatorio anche per tutte le sei coppie italiane impegnate nei doppi.

Nel singolare maschile Leonardo Mutti incontrerà domani il bulgaro Stanislav Golovanov ed il francese Can Akkuzu, e mercoledì l’azero Sanan Aliyev, mentre Mihai Bobocica sfiderà domani lo scozzese Yaser Razouk, ed il moldavo Andrei Putuntica, e mercoledì il danese Tobias Rasmussen, infine Niagol Stoyanov se la vedrà domani con il macedone Filip Mladenovski e con lo spagnolo Carlos Caballero (n. 337) e mercoledì con il polacco Marek Badowski.

Nel singolare femminile, detto di Deborah Vivarelli già qualificata al tabellone principale, Giorgia Piccolin incontrerà domani l’atleta delle Isole Fær Øer Durita Jensen e la turca Ozge Yilmaz, e mercoledì la francese Oceane Guisnel, mentre Jamila Laurentisfiderà domani la serba Izabela Lupulesku e la slovacca Tatiana Kukulkova, e mercoledì la croata Petra Petek.

Nel doppio maschile, nell’ultimo turno di qualificazione in programma mercoledì, Stoyanov e Marco Rech Daldosso se la vedranno con lo svizzero Lionel Weber ed il croato Filip Cipin, mentre Bobocica e Mutti affronteranno gli slovacchi Samuel Novota e Alexander Valuch.

Nel doppio femminile, sempre nell’ultimo turno di qualificazione in programma mercoledì, non sono ancora note le avversarie delle coppie azzurre, formate da Vivarelli e Laurenti e da Piccolin e Chiara Colantoni. Nel doppio misto, nelle sfide sempre programmate per mercoledì, attendono di conoscere il nome dei loro avversari Bobocica-Vivarelli e Stoyanov-Piccolin.













