Tennis, semifinali Coppa Davis 2018: il sorteggio e l’ordine degli incontri. Francia-Spagna senza Nadal, Croazia-Usa con Cilic

Prepariamoci ad un grande spettacolo nel prossimo weekend grazie alle semifinali del World Group della Coppa Davis. Nell’ultima edizione con il formato “classico“ i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi al ginocchio destro in semifinale a Flushing Meadows contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Il capitano dei “Bleu” Yannick Noha ha optato per Benoit Paire al posto di Richard Gasquet come secondo singolarista, affidandosi così all’estroso 29enne nativo di Avignone. A Zagabria, invece, la Croazia di Marin Cilic e Borna Coric si contrappone agli Stati Uniti orfani di John Isner, prossimo a diventare papà, e di Jack Sock, infortunatosi all’anca. A sorpresa il capitano americano Jim Courier ha scelto di schierare come secondo singolarista, nel day-1, il Next Gen Frances Tiafoe, al debutto in Coppa.

Sul veloce indoor transalpino va in scena il nono confronto tra i detentori del titolo e le “Furie Rosse”, con queste ultime in vantaggio per 8 a 2. L’anno scorso Lucas Pouille fu decisivo contro il Belgio e soprattutto questa stagione ai quarti contro l’Italia con le due vittorie in singolare su Andreas Seppi e Fabio Fognini. La Francia va a caccia della sua diciannovesima finale e vuole riconquistare la Davis. Spetterà a Paire aprire le ostilità contro una formazione iberica priva di Nadal, come detto, che schiererà Pablo Carreno Busta.

venerdì 14 settembre

Paire (FRA) c. Carreno Busta (ESP)

Pouille (FRA) c. Bautista Agut (ESP)

sabato 15 settembre

Benneteau/Mahut/Granollers/F.Lopez (ESP)

domenica 16 settembre

Pouille (FRA) c. Carreno Busta (ESP)

Paire (FRA) c. Bautista Agut (ESP)

Sulla terra rossa di Zadar ci sarà il quarto confronto tra le due Nazioni, con i padroni di casa che hanno sempre vinto e vista la presenza di Cilic possono sorridere. L’ex numero tre del mondo vuole trascinare la sua nazionale alla terza finale della propria storia (vittoria nel 2005 e sconfitta nel 2016). Inoltre Coric reciterà un ruolo da protagonista dovendo dare il via alla contesa contro Johnson.

venerdì 14 settembre

Coric (CRO) c. Johnson (USA)

Cilic (CRO) c. Tiafoe

sabato 15 settembre

Dodig/Pavic (CRO) c. Bryan/Harrison (USA)

domenica 16 settembre

Cilic (CRO) c. Johnson (USA)

Coric (CRO) c. Tiafoe (USA)













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com