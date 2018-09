Tennis, semifinali Coppa Davis 2018: Francia-Spagna 3-0. Benneteau/Mahut si impongono in tre set! Transalpini in Finale

Sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille la Francia conclude la pratica quest’oggi nelle semifinali di Coppa Davis 2018 contro la Spagna. I transalpini capitanati da Yannick Noah, dopo essersi aggiudicati i singolari nella giornata di ieri grazie a Benoit Paire e Lucas Pouille, si sono ripetuti quest’oggi nella giornata dedicata al doppio.

La coppia Julien Benneteau/Nicolas Mahut si è imposta con il punteggio di 6-0 6-4 7-6 (7) contro il duo iberico Feliciano Lopez/Marcel Granollers in 2 ore e 6 minuti di partita. Un match condotto e gestito con grande sicurezza dai padroni di casa che, con questo risultato, conquistano la Finale andando a caccia di una conferma dopo il trionfo dell’anno passato contro il Belgio. Per la selezione d’Oltralpe si tratta del 19° atto conclusivo nella storia, mettendo nel mirino l’11° trionfo, in attesa di sapere chi tra Croazia e Stati Uniti sarà la prossima avversaria. Croati che allo Sportski Centar Visnjik di Zadar sono avanti 2-0.

Nel primo set il 6-0 in favore dei francesi parla da solo. Lopez/Granollers fanno fatica a contrastare la grande intesa e profondità di palla dei rivali subendo da ogni zona del campo l’iniziativa dei padroni di casa. Ottenendo il 100% dei punti con la prima di servizio e il 78% in risposta contro la prima in battuta degli iberici, Benneteau/Mahut prendono il largo e concludono la pratica del primo parziale in 19′.

Nel secondo set la musica cambia poco: i transalpini strappano nel terzo game il servizio agli avversari e il controllo dello scambio è impeccabile. I ragazzi di Sergi Bruguera non riescono mai ad intaccare le certezze dei “Bleus” che così si aggiudicano anche la seconda frazione, forti del 78% dei quindici conquistati con la prima in battuta.

Nel terzo set gli spagnoli alzano il loro livello di gioco, ottenendo finalmente il break nel secondo game ma i due francesi non ci mettono molto a rimettersi in carreggiata e sfruttando un passaggio a vuoto degli spagnoli pareggiano il conto sul 4-4. L’epilogo è al tie-break e nonostante Lopez faccia di tutto per tenere “in vita” la Spagna, al terzo match point sul 9-7, la sfida ha termine e a Lille si può festeggiare.













Foto: Rena Schild / Shutterstock.com