Tennis, semifinali Coppa Davis 2018: Croazia-Stati Uniti 2-0. Borna Coric e Marin Cilic dominano

La Croazia è ad un passo dalla finale di Coppa Davis: la formazione balcanica è in vantaggio 2-0 al termine della prima giornata di sfide contro gli Stati Uniti. Borna Coric e Marin Cilic non concedono neppure un set, rispettivamente, a Steve Johnson e Frances Tiafoe.

Nel primo match Coric supera Johnson con il punteggio di 6-4 7-6 (4) 6-3 in due ore e mezza di gara. Il primo set si decide nel terzo game, quando lo statunitense si trova sotto 0-40 al servizio e riesce ad annullare soltanto uno dei tre break point. Il croato scappa via e non concede mai all’avversario l’opportunità di operare il controbreak. Il secondo parziale sembra seguire subito il medesivo canovaccio, col break in apertura di Coric, ma Johnson si scuote e trova il controbreak nel sesto gioco. Nel nono game Coric ha la palla del nuovo allungo, ma non la sfrutta e per due volte è costretto ad andare a servire per restare nel set. Il balcanico ci riesce con successo e poi porta a casa il secondo parziale al tie break per 7-4. La terza frazione è identica alla prima: Coric trova il break nel quarto game alla terza occasione dopo essere salito 0-40, sale 3-1, e non si gira più indietro. Johnson non riesce a procurarsi neppure un’occasione per il controbreak e deve arrendersi all’avversario, che chiude 6-3 e regala alla Croazia il primo punto.

Nel secondo incontro Cilic batte Tiafoe per 6-1 6-3 7-6 (5) in due ore e un quarto di gioco. Nel primo set non c’è partita, con il croato che trova il break nel secondo game e vola subito 3-0. Cilic annulla la palla del controbreak nel quinto gioco e trova un nuovo allungo nel game seguente, andando 5-1. Il primo set si chiude 6-1 senza alcun problema per il balcanico. Nella seconda partita si va avanti a strappi: Tiafoe va 1-0, poi Cilic infila quattro giochi di fila e sale 4-1, prima di rendere all’avversario uno dei due break. Sul 4-3 il croato tiene un lunghissimo turno al servizio e poi chiude con un nuovo break nel nono gioco, salendo 2-0 nel conto dei set, vincendo per 6-3. Il terzo set è equilibratissimo e non si registrano palle break: il tie break è per cuori forti. Tiafoe sale 3-0, poi Cilic mette a segno un parziale di 6-1 e si procura due match point. Il secondo, col servizio a disposizione, è quello buono: finisce 7-5 e la Croazia vola sul 2-0.













Foto: lev radin shutterstock

