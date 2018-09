US Open 2018: Juan Martin Del Potro è il primo finalista. Nadal si ritira sotto di due set

Uno dei match più attesi di questi US Open 2018 dura solamente poco più di due ore. Nella prima semifinale maschile Juan Martin Del Potro sfrutta il ritiro di Rafael Nadal e si qualifica per la finale dello Slam americano. L’argentino era comunque avanti due set a zero (7-6 6-2) prima del forfait dello spagnolo per problemi al ginocchio.

Il numero uno del mondo ha pagato sicuramente le oltre quindici ore in campo fino in questo momento agli US Open, con la maratona nei quarti contro Thiem che non ha sicuramente aiutato lo stato del ginocchio dello spagnolo. Nadal ha retto praticamente un set, per poi spegnersi lentamente nel secondo e alla fine prendendo la decisione di mettere fine alle ostilità.

Vanno comunque dati ampi meriti a Del Potro, che ha mostrato di stare benissimo come forse non gli era mai successo in carriera. L’argentino arriva in finale dopo aver perso un solo set, il primo nei quarti contro John Isner, ed ora attende il vincente di Djokovic-Nishikori con la consapevolezza di avere grandi possibilità di conquistare il suo secondo Slam della carriera.

La partita comincia subito con il break di Del Potro e l’immediato controbreak di Nadal. Fino al nono game il servizio comanda, ma sul 4-4 il copione di inizio match si ripete. Ancora una volta è l’argentino a strappare la battuta allo spagnolo, ma arriva immediatamente il controbreak del numero uno del mondo. Si va di conseguenza al tiebreak, che viene dominato da Del Potro per 7-3.

Il match praticamente finisce qui, perchè nel secondo set Nadal dimostra di aver terminato le energie e Del Potro comincia a dominare lo scambio con grande facilità. Break nel quarto game e il nativo di Tandil allunga fino al 4-1. Nel sesto gioco Nadal protesta con l’arbitro ed esclama “Tanto mi ritiro, ma questa chiamata è sbagliata”. Una frase che praticamente fa capire che la fine del match è vicina ed ecco che arriva puntuale dopo il break di Del Potro nell’ottavo gioco. 6-2 per l’argentino e Nadal dice basta, facendo calare il sipario sul match.













Credits: Lev Radin / Shutterstock