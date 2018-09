Tennis, la classifica di Fabio Fognini dopo la semifinale di Chengdu. Le chance per sognare il Masters di Londra

Fabio Fognini è ancora in corsa per una clamorosa qualificazione al Masters di Londra, il torneo che chiude la stagione del grande tennis internazionale e che prevede la partecipazione dei migliori otto giocatori al mondo. Il ligure ha infatti conquistato la semifinale del torneo di Chengdu ed è certo che lunedì avrà almeno 1985 punti nel ranking ATP, rimanendo all’undicesimo posto (diventerebbero 2045 con l’approdo in finale e 2145 vincendo il titolo). Il distacco dagli avversari rimane però importante: il sudafricano Kevin Anderson, al momento ultimo dei qualificati per la competizione che si disputerà alla O2 Arena dall’11 al 18 novembre, ha 3450 punti mentre John Isner è nono con 2930 (e sulla carta giocherebbe a Londra visto che Rafael Nadal è ancora infortunato).

Il 31enne deve assolutamente arrivare il più lontano possibile nel torneo in Cina e poi dovrà essere assoluto protagonista nei Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy dove potrebbe servire arrivare in semifinale per cercare di recuperare terreno su chi lo precede in classifica. Purtroppo i precedenti non sono soddisfacenti: a Shanghai è arrivato massimo agli ottavi, in Francia ha addirittura vinto una sola partita in tutta la carriera. Solo due italiani hanno partecipato al Masters di fine anno (Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978), Fabio Fognini insegue una vera e propria impresa. E se qualcuno davanti dovesse infortunarsi…













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lev radin shutterstock