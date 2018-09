Tennis, ATP 250 Chengdu: Fabio Fognini non lascia spazio a Matthew Ebden e va in semifinale

Convincente vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu: il numero uno d’Italia e 13 del mondo ha superato senza particolari problemi l’australiano Matthew Ebden, sconfitto per 6-4 6-2 in un’ora e sei minuti di gioco. In una partita in cui la prima di servizio di entrambi ha lasciato molto a desiderare (53% contro 48%), a decidere sono stati i punti vinti sia sulla propria seconda che su quella dell’avversario da parte di Fognini.

L’azzurro ha avuto l’unico momento di distrazione nel secondo gioco del primo set, in cui ha subito il break dopo esser salito 40-15. Poco male: la situazione viene sistemata dal controbreak immediato e poi da un altro servizio tolto a 15 sul 3 pari. Fognini, che gioca decisamente meglio di Ebden e ha più soluzioni nella mano, riesce a chiudere col punteggio di 6-4.

Nel secondo set, il game decisivo è il quarto, in cui l’italiano si ritrova a dover fronteggiare due palle dell’1-3 in due differenti momenti. Una volta scongiurato quel pericolo, per Fognini si schiudono praterie: arriva un break a 30 nel quinto gioco, poi un altro sempre a 30 nel settimo, infine la chiusura molto rapida del match col definitivo 6-2. In semifinale l’azzurro troverà uno tra Sam Querrey e Taylor Fritz, entrambi non teste di serie, ma comunque da non prendere in alcun modo sottogamba (in particolare, il primo i suoi 10 titoli ATP in carriera li ha vinti).













Credits: lev radin / Shutterstock