Tennis, Coppa Davis 2018: le semifinali. Francia favorita sulla Spagna senza Nadal, la Croazia ospita gli Stati Uniti

Dopo gli US Open, l’attenzione del tennis mondiale si sposta sulla Coppa Davis. La competizione cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico e nel fine settimana si terranno le semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti.

FRANCIA-SPAGNA

Si gioca sul veloce indoor di Lille, proprio nello stesso luogo che ha visto trionfare lo scorso anno i transalpini. Ancora una volta Yannick Noah si affiderà a Lucas Pouille, decisivo 12 mesi fa contro il Belgio e soprattutto questa stagione ai quarti contro l’Italia con le due vittorie in singolare su Andreas Seppi e Fabio Fognini. La Francia va a caccia della sua diciannovesima finale e vuole riconquistare la Davis, prima che questa cambi completamente il suo sistema.

Dall’altra parte ci sarà una Spagna sicuramente condizionata dall’assenza di Rafael Nadal, costretto a rinunciare alla convocazione dopo l’infortunio nella semifinale degli US Open contro Del Potro. Proprio il numero uno del mondo era stato decisivo nella sfida dei quarti contro la Germania, senza dimenticare l’incredibile vittoria di David Ferrer per il decisivo 3-2. Due delle ultime tre sfide tra Francia e Spagna si sono giocate proprio in semifinale, ma sempre in casa delle Furie Rosse (Alicante nel 2004 e Cordoba nel 2011), che poi ha sempre vinto e conquistato successivamente due delle sue cinque vittorie finali.

Francia: Lucas Pouille, Richard Gasquet, Benoit Paire, Julien Benneteau, Nicolas Mahut

Spagna: Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, Albert Ramos Vinolas, Feliciano Lopez, Marcel Granollers

CROAZIA-USA

Si giocherà sulla terra rossa Sportski Centar Visnjik di Zadar è il quarto confronto tra le due Nazioni, con i padroni di casa che partono con i favori del pronostico vista la presenza di Marin Cilic e l’assenza tra gli ospiti di John Isner. L’ex numero tre del mondo vuole trascinare la sua nazionale alla terza finale della propria storia (vittoria nel 2005 e sconfitta nel 2016). Ci sarà anche Borna Coric per i padroni di casa che proverà a portarsi già sul 2-0 dopo i primi due singolari, anche perchè gli Stati Uniti non sono molto competitivi sul rosso e si affideranno a Jack Sock, impegnato quasi sicuramente anche in doppio con Mike Bryan. Gli americani hanno vinto 32 Davis, record assoluto nella manifestazione, ma hanno conquistato l’ultimo titolo addirittura undici anni fa nel 2007, anno anche dell’ultima finale raggiunta (4-1 alla Russia)

Croazia: Marin Cilic, Borna Coric, Franko Skugor, Mate Pavic, Ivan Dodig

Stati Uniti: Sam Querrey, Steve Johnson, Jack Sock, Frances Tiafoe, Mike Bryan













