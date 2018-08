Coppa Davis 2019: ecco la rivoluzione! Addio al formato storico, tutto in una settimana!

E’ rivoluzione nel mondo del tennis per quanto concerne la Coppa Davis 2019. In questi giorni si è tenuto a Orlando, in Florida, l’Annual General Meeting ITF, nella cui giornata odierna finale le 147 federazioni nazionali dovevano decidere se mantenere la Davis nel suo status quo oppure accettare la rivoluzione proposta dalla federazione internazionale guidata dal presidente David Haggerty.

BREAKING: #DavisCupVote *passes*, bringing complete overhaul to the 118-year-old competition ITF surpassed the needed two-thirds majority, getting 71% of the vote in Orlando. Big win for ITF and president David Haggerty. Big loss for traditionalists, particularly Australia. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 16, 2018

Ebbene, la riforma è stata approvata e dunque il format della più antica competizione a squadre tennistica cambierà radicalmente rispetto al passato. L’ITF ha ottenuto infatti ben più dei due terzi necessari (il 66,66% dei voti degli aventi diritto), con il 71,43% dei consensi. Decisiva per il sì, in particolare, la compattezza dei Paesi del continente americano, che hanno seguito la linea adottata dalla USTA (la Federtennis statunitense), apertamente schierata a favore della modifica, come anche la federazione francese. Hanno detto no invece l’Australia, la Gran Bretagna e la Germania.

Pertanto a partire dal 2019 avremo quanto segue:

• La creazione di un evento annuale denominato “Finali di Coppa Davis” al termine della stagione (novembre), in una location europea di livello mondiale, per incoronare i campioni del mondo.

• La creazione di un nuovo evento di qualificazione a 24 squadre, che si affronterebbero in febbraio con la formula tradizionale (casa/trasferta), con le nazioni vincitrici ammesse alle finali e quelle perdenti chiamate invece a competere nel Gruppo di Zona.

• Le Finali a 18 squadre vedranno la partecipazione delle 12 squadre qualificate dal turno preliminare di febbraio, delle quattro semifinaliste dell’anno precedente più due selezioni invitate come wild card. Le squadre saranno divise in sei gironi da tre all’italiana, seguiti da quarti di finale, semifinali e finale.

• Si qualificheranno per i quarti di finali le squadre vincenti dei sei gironi all’italiana più le due migliori seconde classificate, basandosi sui set e i game vinti.

• Le squadre classificate al 17esimo e 18esimo posto retrocederanno direttamente nei Gruppi di Zona, mentre le 12 formazioni piazzate dal 16esimo al quinto posto disputeranno il turno preliminare di qualificazione l’anno successivo.

• Gli incontri delle Finali prevedono la disputa di due singolari e un doppio, giocati tutti nello stesso giorno. Gli incontri del turno preliminare di qualificazione e dei Gruppi Zonali I e II saranno articolati su quattro singolari e un doppio, da disputare nell’arco di due giorni.

• Tutti i match di singolare nelle varie fasi della competizione saranno disputati al meglio dei tre set con tie-break. Allo stesso modo anche i match di doppio nelle varie fasi della competizione saranno disputati al meglio dei tre set con tie-break, con punteggio regolare (vantaggi in caso di parità) (fonte: Federtennis).













