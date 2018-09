Tennis, ATP San Pietroburgo 2018: Luca Vanni sconfitto al primo turno da Roberto Bautista Agut

Termina subito l’avventura nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Luca Vanni. L’aretino, che passando le qualificazioni era tornato nel circuito che conta dopo 17 mesi dall’ultima partita giocata (allora fu Marrakech, in cui perse da Jiri Vesely), è stato sconfitto dal numero 5 del seeding, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, per 7-5 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Vanni prova subito a partire forte, prendendosi due palle break con un lungolinea di rovescio sulla seconda di Bautista Agut; lo spagnolo le annulla con una prima e forzando uno scambio lungo, per poi chiudere il game con altri due punti. Nei giochi successivi di occasioni non se ne vedono, ma si nota una prevalenza dell’azzurro con l’allungarsi degli scambi (in particolare, nel quarto game, ce ne sono un paio consecutivi in cui Vanni prima trova un gran recupero di dritto che sorprende Bautista Agut e poi scarica, dopo 27 colpi, un gran lungolinea di rovescio vincente). Sul 4-5 per l’iberico, Vanni si porta sul 40-15, poi commette un paio di errori, sbaglia ancora sul proprio vantaggio, quindi si vede chiamato fuori un dritto che per metà ha preso la riga (come confermerà il challenge chiamato dal nostro), infine trova un ace e una prima centrale per andare sul 5 pari. All’aretino, però, non riesce l’approdo al tie-break: va sotto 15-30, poi 30-40 con un dritto in rete e infine tenta un serve&volley sul quale Bautista Agut gli tira addosso il rovescio che vale il 5-7.

Dopo tre turni di servizio tenuti a zero, nel quarto si gioca per dieci minuti, con Vanni che annulla quattro palle break (con molti demeriti di Bautista Agut), prima di soccombere sulla quinta con un dritto finito in rete. L’azzurro si trova sullo 0-30 nel gioco successivo, ma lo spagnolo è bravo a servire bene sia con la prima che con la seconda: arrivano quattro punti di fila e l’1-4 in suo favore. La partita prende una direzione precisa, ed è quella di Castellon de la Plana, dove il trentenne ex numero 13 del mondo è nato: il break che decide la partita è quello dell’ottavo game, con Vanni che nulla può sul dritto a uscire avversario sul 15-40: il 2-6 regala a Bautista Agut il passaggio del turno.













