Tennis, Rafael Nadal annuncia che salterà i tornei di Pechino e Shanghai

Era nell’aria, ma ora l’annuncio viene dal diretto interessato: Rafael Nadal non giocherà i tornei di Pechino e Shanghai a causa della lesione al tendine rotuleo destro che ne ha causato il ritiro dopo i primi due set della semifinale degli US Open, che lo vedeva opposto a Juan Martin Del Potro.

In una serie di tre tweet lanciati dal proprio profilo ufficiale, il mancino di Manacor spiega con precisione le motivazioni della rinuncia alla doppia trasferta asiatica: “Salve a tutti, come sapete mi sono dovuto ritirare dall’incontro di semifinale degli US Open e lunedì scorso sono stato a Barcellona per verificare la situazione del mio ginocchio. Sebbene i problemi al ginocchio non siano nulla di nuovo, abbiamo deciso, insieme al mio staff medico e tecnico, di non partecipare ai tornei asiatici allo scopo di recuperare il ginocchio come abbiamo sempre fatto. Mi dispiace non poter essere con tutti i fan in Cina, che sono davvero tanti, e con gli organizzatori dei tornei di Pechino e Shanghai, che hanno sempre avuto grande attenzione per me e per il mio staff“.

Hola a todos, como sabéis tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo, — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 19, 2018

hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 19, 2018

Lamento no poder estar con todos los fans en China que son tantos y con los organizadores de los torneos de Beijing y Shanghai que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 19, 2018

Con questa doppia rinuncia, Nadal, pur restando numero uno del mondo, perderà 1100 punti in classifica mondiale, poiché nel 2017 aveva vinto a Pechino (500 punti) e perso contro Roger Federer la finale di Shanghai (600 punti). Questo potrebbe causare un riavvicinamento in classifica, più che dello svizzero (che dovrebbe giocare solo Shanghai, in cui non può guadagnare punti), di Novak Djokovic, che da qui a fine anno non ha punti da difendere a causa dello stop ampiamente anticipato alla sua stagione 2017.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: lev radin / Shutterstock