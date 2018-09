Tennis: l’arbitro svedese Mohamed Lahyani sospeso dall’ATP per due tornei

Il giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani, uno degli arbitri più apprezzati del circuito, è stato sospeso dall’ATP World Tour per i prossimi due tornei del tour asiatico: l’ATP 500 di Pechino e l’ATP Masters 1000 di Shanghai. La notizia è stata resa pubblica nella giornata di ieri dal New York Times.

Lahyani non sarà multato e tornerà regolarmente sul seggiolone dell’arbitro nella stagione indoor europea a pieno regime. Ricordiamo che il giudice di sedia scandinavo si era reso protagonista di un episodio molto controverso e singolare durante il match degli US Open tra Herbert e Kyrgios, scendendo dalla sedia per ‘aiutare’ quest’ultimo dal punto di vista motivazionale e psicologico. Il video di questo siparietto ha fatto il giro del mondo e ha fatto discutere parecchio la comunità tennistica.













Foto: CHEN WS / Shutterstock.com