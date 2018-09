Taekwondo, Polish Open 2018: Simone Alessio ed Erica Nicoli guidano la pattuglia italiana nella contesa per il podio

La stagione del taekwondo riparte dopo la pausa estiva. Ed è Varsavia ad ospitare la prossima importante competizione, che vedrà entrare in scena gli atleti delle categorie senior, junior e cadetti tra sabato 15 e domenica 16 settembre nel Polish Open 2018, torneo di categoria G-1 che assegna punti per il ranking mondiale, utile per presentarsi nelle posizioni di vertice in vista delle gare che valgono per il ranking olimpico.

Al cospetto di svariati grandi interpreti della disciplina, l’Italia proverà a farsi valere e a ritagliarsi uno spazio nella contesa per le medaglie con un gruppo di atleti che in ambito internazionale ha già dimostrato di potersela giocare ad armi pari con tutti. Simone Alessio, in particolare, ha sfiorato il podio un anno fa agli Europei senior, dopo aver trionfato agli Europei junior, e nella categoria -74 kg gareggerà con l’obiettivo di portare a casa un’importante vittoria che potrebbe segnare un punto di svolta per la sua carriera ancora agli inizi.

Simone Caliri e Daniel Lo Pinto, intanto, cercheranno di non far rimpiangere l’assenza di Vito Dell’Aquila nella categoria -54 kg, dando la caccia ad un podio che sarebbe davvero prezioso per entrambi. Ed anche Antonio Flecca proverà a ben figurare nella categoria -58 kg, in cui da tempo va in cerca di un podio che lo proietterebbe nuovamente tra i grandi dopo un periodo non brillantissimo.

Tra le donne, invece, sono da podio Erica Nicoli (-53 kg), ormai tornata in buone condizioni psicofisiche dopo un lungo infortunio, e Martina Corelli (-49 kg), che confida in un buon piazzamento per dar seguito alla sua crescita costante ed ergersi gradualmente ai vertici della disciplina. Una pattuglia nutrita, dunque, che promette di togliersi diverse soddisfazioni in Polonia, in attesa di proiettarsi nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.













Foto: FITA