Taekwondo, Polish Open 2018: Antonio Flecca e Martina Corelli si fermano ai quarti a Varsavia

Si interrompe a un passo dal podio l’avventura di Martina Corelli e Antonio Flecca nella prima giornata del Polish Open 2018 a Varsavia, torneo di categoria G-1 del taekwondo, che assegna punti importanti per il ranking mondiale.

La Corelli ha sconfitto al primo turno della categoria -49 kg la svedese Chehade con un netto 27-11, lasciando intravedere una condizione di forma davvero notevole, ma la serba Stankovic si è rivelata un osso durissimo per l’azzurra, costretta a cedere subito il passo fino al 21-3 con cui l’avversaria ha avuto il sopravvento privando la rappresentante italiana della chance di salire sul podio.

Stesso discorso per Antonio Flecca, che nella categoria -58 kg ha sfiorato la semifinale, cedendo per 10-6 contro il bielorusso Anushkevich al termine di un quarto di finale estremamente equilibrato ma condotto in porto dall’avversario con scaltrezza ed esperienza. Flecca in precedenza aveva sconfitto per 18-12 l’olandese Achnine, prima di cedere il passo ai quarti e chiudere la sua avventura fuori dal podio.

Ci proverà Simone Alessio domani a tenere alti i colori azzurri nella categoria -73 kg, tentando di dar seguito alle ottime referenze sul suo conto, avvalorate dalle prestazioni superbe messe in mostra negli ultimi 12 mesi tra i junior e, successivamente, dopo il grande salto tra i senior.













Foto: FITA