Taekwondo, Grand Prix 2018: sei azzurri in gara da oggi a Taoyuan. Vito Dell’Aquila vuole confermarsi sul podio

Parte oggi a Taoyuan (Taiwan) il terzo Grand Prix di taekwondo della stagione. Dopo gli appuntamenti di Roma e Mosca, i migliori atleti del mondo si sposteranno in Asia per conquistare un ambito successo e soprattutto ottenere punti fondamentali per il ranking olimpico. In gara troveremo sei azzurri, andiamo quindi a scoprire chi sono e le loro ambizioni per questo torneo.

Partiamo da Vito Dell’Aquila (-58 kg) che è reduce dallo straordinario terzo posto di Mosca e proverà ora a confermarsi sul podio. Il 17enne pugliese sta continuando a crescere in modo esponenziale ed è riuscito finalmente a fare il definitivo salto di qualità anche nella categoria olimpica. Per lui sarà fondamentale restare ai vertici anche in questo appuntamento per risalire altre posizioni nel ranking e continuare a sognare la qualificazione olimpica.

Ci aspettiamo una buona prestazione anche da Roberto Botta (-80 kg), che ha dati dei buoni segnali nelle ultime gare e proverà a ritornare protagonista dopo l’exploit del 2015. Dopo tanti buoni piazzamenti, cerca il grande acuto anche Antonio Flecca nei -58 kg, mentre Matteo Milani punta a ritrovarsi nei +80 kg. In campo femminile entrambe le azzurre sono nei -67 kg: Daniela Rotolo, che dopo la deludente prova di Mosca, vuole riscattarsi e dimostrare nuovamente tutto il suo talento e Cristiana Rizzelli, alla ricerca del miglior risultato stagionale.

Foto: Fita