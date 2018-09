Tabellone Mondiali volley 2018: date, programma, orari e tv dalla seconda fase alla finale. Tutti gli incroci

I Mondiali 2018 di volley maschile, che si stanno svolgendo in Italia e in Bulgaria, entrano nel vivo. La seconda fase della rassegna iridata è in programma nel weekend dal 21 al 23 settembre: le 16 Nazionali rimaste in corsa, divise in quattro gironi, sono pronte per ricominciare la corsa verso il titolo. Le squadre ammesse a questo turno della competizione si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase, ora affronteranno le formazioni del proprio gruppo per una sola volta. Al termine verranno stilate le classifiche definite, le vincitrici dei quattro gironi e le due migliori seconde (una per quanto riguarda i gruppi su suolo italiano e una per quanto riguarda i gironi su suolo bulgaro) accederanno alla terza fase.

La Final Six prevede poi due gironi da tre squadre ciascuno, ultimo ostacolo prima delle semifinali a eliminazione diretta. I gironi della seconda fase si giocheranno a Milano, Bologna, Sòfia e Varna. Di seguito tutti gli incroci, la composizione dei vari gruppi, il tabellone dettagliato con tutte le classifiche, il calendario completo con il programma e gli orari di tutte le partite dalla seconda fase alla finale.

MONDIALI 2018: GIRONI SECONDA FASE

POOL E (a Milano): Italia, Olanda, Russia, Finlandia

POOL F (a Bologna): Brasile, Belgio, Slovenia, Australia

POOL G (a Sòfia): USA, Iran, Bulgaria, Canada

POOL H (a Varna): Polonia, Serbia, Francia, Argentina

MONDIALI 2018: LE CLASSIFICHE DELLA SECONDA FASE

POOL E (a Milano): Italia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (11 punti), Russia 3 vittorie (10 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti)

POOL F (a Bologna): Brasile 4 vittorie (11 punti), Belgio 3 vittorie (10 punti), Slovenia 3 vittorie (9 punti), Australia 2 vittorie (7 punti)

POOL G (a Sòfia): USA 5 vittorie (13 punti), Iran 4 vittorie (11 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 punti), Canada 3 vittorie (9 punti)

POOL H (a Varna): Polonia 5 vittorie (15 punti), Serbia 4 vittorie (12 punti), Francia 3 vittorie (11 punti), Argentina 2 vittorie (6 punti)

MONDIALI 2018: CALENDARIO SECONDA FASE. DATE, PROGRAMMA E ORARI

In attesa della definizione ufficiale del calendario.

Si giocherà: venerdì 21 settembre, sabato 22 settembre, domenica 23 settembre.

Si giocheranno otto partite al giorno: due alle ore 16.00 (gironi bulgari), due alle ore 17.00 (gironi italiani), due alle ore 19.30 (gironi bulgari), una alle ore 20.30 (girone di Bologna), l’Italia sempre alle ore 21.15.

La terza fase si giocherà a Torino dal 26 al 28 settembre (una partita alle ore 17.00, l’altra alle ore 20.30). Semifinali il 29 settembre, finali il 30 settembre (sempre ore 17.00 e ore 20.30).

MONDIALI 2018: DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Le altre partite di cartello saranno trasmesse in diretta tv o in differita tv su RaiSport (palinsesto ancora da comunicare). Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per vivere insieme tutti gli incontri.

MONDIALI 2018: REGOLAMENTO SECONDA FASE

Alla seconda fase partecipano 16 Nazionali divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno. Le varie formazioni inserite nello stesso gruppo si affrontano una volta sola.

Tutte le squadre si sono portate dietro i risultati ottenuti nella prima fase, dunque si parte da una situazione di classifica già definita.

Chi si qualifica alla terza fase? Le vincitrici dei quattro gironi, la migliore seconda dei due gironi che si giocheranno su suolo italiano, la migliore seconda dei due gironi che si giocheranno su suolo bulgaro.













Foto: Valerio Origo