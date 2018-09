Superbike, GP Francia 2018: Tom Sykes centra una straordinaria Superpole davanti a Rea e Savadori. Davies 6°, Melandri 12°

Jonathan Rea (Kawasaki) pensava di avere conquistato la Superpole del Gran Premio di Francia 2018 della Superbike grazie ad un tentativo perfetto ma, proprio all’ultimo secondo, è stato il suo compagno di scuderia Tom Sykes a far segnare il giro più veloce sul tracciato di Magny-Cours con il tempo di 1:35.696, beffando il nord-irlandese per appena 147 millesimi. Sarà quindi l’inglese alle ore 13.00 a scattare davanti a tutti in Gara-1. Alle loro spalle, con un distacco notevole, c’è il nostro Lorenzo Savadori (Aprilia) a ben 868 millesimi che completa la prima fila.

Quarta posizione per lo spagnolo Xavi Forès (Ducati) che sfrutta la scia di Rea e si ferma a 917 millesimi dalla vetta, quinta e sesta per i britannici Alex Lowes (Yamaha) e Chaz Davies (Ducati) rispettivamente a 1.069 e 1.258, mentre completano la top ten il nostro Michael Rinaldi (Ducati) settimo a 1.303, il francese Loris Baz (BMW) ottavo a 1.359, quindi il turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) a 1.407, mentre è decimo l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) a 1.543. Solamente 12esimo Marco Melandri (Ducati) a 1.899.

Alle ore 13.00, dunque, sarà in scena Gara-1 del GP di Francia con Jonathan Rea che vuole avvicinarsi ulteriormente al suo ennesimo titolo iridato, potendo gestire ben 116 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Chaz Davies. Rimangono sei manche al termine del campionato e per il nord-irlandese è ormai questione di capire quando potrà festeggiare il titolo 2018.

CLASSIFICA TEMPI SUPERPOLE GP FRANCIA 2018

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.696 5 165,938 291,9

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.843 0.147 0.147 6 165,683 292,7

3 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’36.564 0.868 0.721 6 164,446 288,8

4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’36.613 0.917 0.049 5 164,363 275,5

5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’36.765 1.069 0.152 6 164,105 282,7

6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’36.954 1.258 0.189 6 163,785 293,5

7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 1’36.999 1.303 0.045 6 163,709 285,0

8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’37.055 1.359 0.056 6 163,614 292,7

9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.103 1.407 0.048 6 163,534 294,3

10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’37.239 1.543 0.136 6 163,305 295,1

11 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’37.398 1.702 0.159 7 163,038 295,1

12 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’37.595 1.899 0.197 6 162,709 292,7

Foto: Valerio Origo