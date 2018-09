Superbike, GP Francia 2018: Jonathan Rea sa solo vincere e fa sua anche gara-2 davanti a Davies e van der Mark

Infinito, inossidabile, un vero “cannibale”. Jonathan Rea (Kawasaki) centra la doppietta anche nel Gran Premio di Francia 2018 della Superbike di Magny-Cours e continua nella sua striscia di ottimi risultati che sembra non avere fine. Dopo la vittoria di ieri, che aveva portato anche il titolo iridato al nord-irlandese, il portacolori della casa nipponica ha centrato il successo anche nella seconda manche, non lasciando scampo agli avversari. Il quattro volte campione del mondo della classe dedicata alle derivate di serie, infatti, è scattato dalla terza fila, ma ha saputo gestire bene la rimonta fino ad andare a tagliare il traguardo in prima posizione, precedendo il britannico Chaz Davies (Ducati) di 1.804 secondi, mentre sale sul gradino più basso del podio l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) con 3.552 dalla vetta.

Quarta posizione per il britannico Tom Sykes (Kawasaki) a 4.879, quinta e sesta per i due italiani, Marco Melandri (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia) staccati, rispettivamente, di 6.808 e 11.477 da Rea. Completano la top ten il britannico Alex Lowes (Yamaha) con 15.077 di distacco dalla vetta, quindi ottavo lo spagnolo Xavi Forès (Ducati) a 17.339, nono il britannico Leon Camier (Honda) a 17.655, mentre è decimo il francese Loris Baz (BMW) a 22.725. Conclude in 13esima posizione Michael Rinaldi (Ducati) a 26.756.

Con questa ennesima doppietta Jonathan Rea raggiunge quota 470 punti in classifica, distanziando di ben 135 lunghezze il più immediato inseguitore, Chaz Davies, mentre Michael van der Mark si porta a quota 309. Quarta posizione per Tom Sykes con 273, mentre Marco Melandri perde terreno in quinta con 250 punti.

Dopo la trasferta francese il Mondiale Superbike 2018 si prende due settimane di pausa e tornerà nel weekend del 12-14 ottobre per il Gran Premio di Argentina, penultima prova del campionato che si chiuderà nel fine settimana del 25-27 ottobre a Losail, in Qatar.

