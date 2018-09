Stella Rossa-Napoli, Champions League 2019: le probabili formazioni. Mertens in panchina, possibile 4-3-3 per Ancelotti

Questa sera, martedì 18 settembre, alle ore 21.00 andrà in scena Stella Rossa-Napoli, prima giornata del gruppo C di Champions League. I partenopei affrontano la stagione 2018-2019 per la prima volta alla guida di Carlo Ancelotti. L’urna del Grimaldi Forum della capitale monegasca non si è rivelata fortunata ai colori azzurri, che dovranno scontrarsi con due grandi protagoniste come Paris Saint Germain e Liverpool. L’esordio del Napoli invece è previsto a Belgrado, contro un club la cui partecipazione mancava da 26 anni. Il Stella Rossa pare l’anello debole del “girone di ferro”, pertanto è fondamentale per la formazione italiana conquistare subito i tre punti.

I padroni di casa dovrebbero disporsi in campo secondo il modulo 4-2-3-1, con Richmond Boakye centravanti, protagonista della promozione del Sassuolo in Serie A cinque anni fa e successivamente ingaggiato da Atalanta e Genoa. In campo anche un paio di vecchie conoscenze del campionato italiano: sulla trequarti troviamo Marko Marin, ex della Fiorentina, e in linea mediana Krsticic, ex Sampdoria e Bologna. A fianco del giocatore con un passato in viola, attenzione alle mine vaganti Jonathan ed Ebecilio.

Dopo la vittoria di misura di sabato scorso contro la Fiorentina, Ancelotti dovrebbe tornare al 4-3-3 senza però escludere la via del 4-4-2 proposta nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Via un deludente Mertens in attacco, al suo posto spazio al tridente Callejon e Insigne in supporto al polacco Milik. Nessuna variazione a metà campo, restano quindi Allan, Hamsik e Zielinski, ma lo slovacco potrebbe venire sostituito all’ultimo da Diawara. Tradizionale muro difensivo, con Albiol e Koulibaly centrali insieme a Hysaj e Mario Rui terzini. Confermato tra i pali l’esperto Ospina.

Di seguito le probabili formazioni di Stella Rossa-Napoli, incontro valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2018-2019. Fischio d’inizio alle ore 21.00 nella mitica cornice dello Rajko Mitic Stadion di Belgrado (Serbia).

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krstcic, Causic; Jonathan, Ebecilio, Marin; Boakye. All. Milojevic

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

luca.montanari@oasport.it

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com