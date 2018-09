Sollevamento pesi, Nino Pizzolato chiede perdono. Verrà ridotta la squalifica di 10 mesi? L’azzurro vuole i Mondiali!

Nino Pizzolato sta scontando una squalifica di 10 mesi che la Federazione Italiana di Pesistica gli ha inflitto per aver mostrato video pornografici ai propri compagni di squadra. L’atleta non potrà scendere in pedana fino al 7 novembre, ha dovuto rinunciare agli Europei e sulla carta non potrebbe partecipare nemmeno ai Mondiali che sono in programma ad Ashgabat (Turkmenistan) dal 1° al 10 novembre.

Il siciliano, già capace di conquistare la medaglia di bronzo tra gli 85 kg in occasione dell’ultima rassegna iridata, spera però di ricevere un perdono dai vertici federali e di poter così partecipare ai Mondiali nella nuova categoria olimpica degli 81 kg (dovrà quindi calare di peso). Nino si è pentito del gesto e ha deciso di chiedere ufficialmente scusa attraverso il suo profilo Instagram: una lunga lettera in cui il nostro pesista di punta (insieme a Mirko Scarantino) ha fatto mea culpa dimostrando un sincero pentimento. Ora staremo a vedere come risponderà la Federazione e se deciderà di reintegrarlo in squadra in vista dei Mondiali.













Foto: Federpesistica