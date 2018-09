Softball, Super 6 2018: si parte con un’Italia in cerca di nuove leve

Il softball azzurro quest’anno ha regalato soddisfazioni: due Coppe europee su tre a livello di club, il settimo posto mondiale, i due Europei Under 19 e Under 22. L’attività della Nazionale, ora, prosegue a Hoofddorp, dove si tiene la prima edizione del Super 6, che sembra fare tanto il verso ai tornei combined del tennis, giacché nello spazio di pochi chilometri quadrati si potranno osservare le evoluzioni del meglio d’Europa di baseball e softball.

La versione dell’Italia portata in terra olandese da Enrico Obletter si regge per la maggior parte sul blocco delle quattro semifinaliste di Serie A1 (sei azzurre sono di Bussolengo, tre di Bollate, due di Forlì e una di Caronno). C’è il debutto assoluto con le senior di Elena Chiesa, mentre per il resto si può notare il mix del gruppo classico con le giovani che hanno tenuto alta la bandiera italiana nelle manifestazioni giovanili. L’importante, per il manager azzurro, è far fare esperienza a questi livelli.

Stanti queste premesse, non sembra esagerato dare una quota di vantaggio all’Olanda padrona di casa, con un’ossatura in gran parte rimasta identica a quella dell’ottavo posto in Giappone. Cambia quasi tutto, invece, la Gran Bretagna: tra le poche rimaste dei Mondiali c’è Nerissa Myers, spesso protagonista nel nostro campionato con la casacca di Bussolengo.

A volersi riprendere lo status di terza forza del softball europeo è la Repubblica Ceca, in una sorta di eterna battaglia a quattro che coinvolge anche la Russia e la Grecia. In questo senso, però, va detto che negli ultimi tempi la squadra ellenica non è riuscita a essere dello stesso livello del trio di nazioni dalla bandiera colorata di blu, bianco e rosso. Si dovesse stilare quello che gli americani chiamano “power ranking“, questo premierebbe britanniche e ceche rispetto alle russe e ancor più alle greche.

Così come nel baseball, anche nel softball spetterà all’Italia l’onore dell’apertura, contro la Repubblica Ceca. La classica con l’Olanda è prevista per mercoledì.













Credits: FIBS / MG Oldmanagency