Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Sacchetti “Mi è piaciuta la reazione”. Datome “Spero di andare in Cina”

L’Italia concede il bis nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Dopo il successo di venerdì contro la Polonia, è arrivato quello di oggi contro l’Ungheria. Una vittoria importantissima per gli azzurri, che ormai vedono vicinissima la Cina. Una qualificazione che potrebbe già arrivare nelle prossime sfide di fine novembre.

Meo Sacchetti ha voluto analizzare la prestazione della sua squadra. Il CT azzurro è rimasto comunque soddisfatto degli azzurri, anche se non si è ripetuta la partita con la Polonia: “Vado controcorrente: mi è piaciuto il modo in cui siamo riusciti a reagire nei momenti di difficoltà. Certe volte alcune gare si vincono in attacco, come a Bologna, e certe altre in difesa, come stasera. Il match poteva finire con uno scarto più ampio ma l’importante è averlo chiuso vincendo. Ci tenevamo molto a tornare a casa con due vittorie e ora ci aspetta la Lituania, che senza nulla togliere a polacchi e ungheresi è di un livello superiore”.

Il miglior marcatore dell’Italia è stato Gigi Datome con 18 punti. Queste le parole del capitano azzurro: “Non sempre le partite vanno come si pensa. L’Ungheria ci ha messo in difficoltà e noi siamo stati bravi a reagire cambiando pelle da venerdì a stasera. Non si può tirare ogni volta con percentuali oltre il 60% e oggi abbiamo sfruttato la difesa. Finora un buon percorso ma da novembre sarà di nuovo un’Italia diversa. Spero proprio di andare in Cina il prossimo anno”













Credit: Ciamillo