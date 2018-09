Baseball, Super6 2018: l’Italia esordisce da favorita contro la Germania

Domani alle 11:00 a Hoofddorp (Olanda) ci sarà l’esordio della nostra nazionale di baseball al Super6 2018, il torneo più importante dell’anno che vedrà affrontarsi le sei migliori squadre europee. Di fronte avremo la nazionale tedesca, già sconfitta il 19 luglio di quest’anno al Pim Mulier Stadium durante la Haarlem Week con il risultato di 3 a 1. Ci sarà qualche cambio rispetto all’ultimo precedente, ma, senza dubbio, l’Italia resta favorita.

In effetti, gli azzurri devono farsi perdonare una Haarlem Week davvero deludente, conclusa davanti solamente alla Germania stessa, e questo torneo cade a fagiolo. Sicuramente l’Olanda, padrona di casa, parte con i favori del pronostico, ma i nostri hanno tutte le carte in regola per spuntarla e vincere la competizione. Per fare ciò, come sottolineato anche dal manager Gilberto Gerali, bisognerà affrontare ogni partita con grande attenzione, a partire proprio da quella contro i tedeschi.

Grande attesa soprattutto per il debutto di Aldo Koutsoyanopulos, l’italo-americano di origini greche che, oltre ad essere stato il miglior realizzatore di tripli nella regular season del campionato italiano scorso, ha trascinato Parma ad un’incredibile finale scudetto. Al suo fianco ci saranno tanti giocatori di qualità assoluta, in primis la stella del gruppo, Alex Liddi, reduce dall’esperienza in MLB con i Kansas City Royals.

Appuntamento, quindi, alle 11:00 di domani mattina per la prima partita della nostra nazionale nel torneo. OA Sport vi ricorda che la partita sarà visibile in diretta streaming sul sito baseballsoftball.tv.

Foto: Oldmanagency