Softball, Super 6 2018: l’Italia va con prospettiva sul futuro, Olanda favorita

Diversamente dal Super 6 di baseball, quello del softball non spezza la tradizione biennale dei campionati d’Europa. La prima edizione del torneo che quest’anno si disputa a Hoofddorp, dunque, si inserisce perfettamente nel calendario delle squadre nazionali, al netto di alcune annotazioni.

Tali annotazioni, all’atto delle convocazioni, le ha espresse il manager dell’Italia Enrico Obletter: “Per molte il Super 6 arriva lontano anni luce dalle partite che contano davvero: questa è la ragione per cui noi lo renderemo importante soprattutto per le giovani che si trovano a indossare per la prima volta la divisa della Nazionale maggiore“. Quel “partite che contano davvero” vuol dire Mondiali, quelli che hanno visto le azzurre terminare al settimo posto. In questo senso va la convocazione di molte emergenti accanto a giocatrici che sono sì parte integrante del gruppo classico, ma che sono anche con la testa rivolta agli imminenti playoff scudetto, la cui griglia verrà decisa nel fine settimana con le ultime due gare di intergirone.

Stando così le cose, il ruolo di vera favorita spetta all’Olanda, l’unica altra nazione in grado di vincere l’Europeo oltre alla nostra: fino ad oggi i successi sono esattamente pari, dieci. Resta comunque un torneo quasi del tutto chiuso entro i due paesi leader del softball continentale. Quel quasi ricomprende la Gran Bretagna, che ai Mondiali ha spaventato l’Italia in un match ad altissima tensione. Un gradino sotto c’è la pur valida Repubblica Ceca, mentre per Grecia e Russia, al netto del fatto che di nessuna nazionale tranne l’azzurra si conoscono i roster definitivi, la questione dovrebbe essere legata al quinto e sesto posto.













