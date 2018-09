Softball, Super 6 2018: Italia sconfitta all’esordio dalla Repubblica Ceca

Inizia con una sconfitta il Super 6 dell’Italia nel softball: le azzurre sono state battute per 2-3 dalla Repubblica Ceca, che ha avuto in Veronika Peckova una lanciatrice dall’alto rendimento nell’arco della partita.

L’Italia non parte bene, venendo subito sorpresa nel primo inning: a basi piene, Weissova colpisce una palla bassa e manda a casa Klimpova per lo 0-1. Le azzurre vanno in grave difficoltà anche nel secondo, in cui si ritrova due ceche in seconda e terza base. Veronika Peckova, dalla pedana, non concede nulla per tre inning, ma nel quarto arriva una bella valida al centro di Laura Vigna che arriva in seconda base, poi trova la terza grazie a Fama e infine, su valida di Piancastelli, riesce a pareggiare i conti. Dopo un paio di inning senza grandi spaventi per l’una o per l’altra nazionale, nella parte alta del sesto la Repubblica Ceca manda due sue atlete in prima e seconda base, e vanno entrambe a segno nel giro di pochi secondi con singoli di Halakucova e Borecka: sono Kucerkova e Weissova. Avviene a quel punto il cambio Cecchetti-Nicolini in pedana, che evita all’Italia di subire un altro punto (c’erano due ceche in prima e terza). Nell’ultimo inning arriva il punto di Amanda Fama, che dalla seconda base è spinta a casa da Piancastelli per accorciare le distanze. Quest’ultima viene mandata in seconda da Longhi: l’Italia però ha già due out a carico, e Susanna Soldi subisce l’eliminazione decisiva.

Domani ci sarà un doppio impegno per le azzurre, impegnate dapprima contro la Gran Bretagna alle ore 13 e quindi contro l’Olanda alle ore 18.













Credits: FIBS / MG Oldmanagency