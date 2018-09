Sky-Eurosport, allarme rientrato: il rinnovo si avvicina

Allarme rientrato? Sembrerebbe di sì. La trattativa tra Sky ed Eurosport che ieri era in una situazione di stallo, con il pericolo che il segnale di quest’ultima fosse oscurato sulla piattaforma di Rupert Murdoch, pare essersi sbloccata in maniera positiva, stando a quello che riporta la Gazzetta dello Sport di stamane.

I canali di Eurosport e di Discovery Italia saranno visibili nonostante il contratto scaduto ieri. Da Sky si rende nota l’intenzione di continuare il percorso insieme rinnovando un accordo per il quale le differenze economiche non sono distanti e il rinnovo a questo punto si avvicina. I dettagli del futuro accordo presto si conosceranno e il pericolo di non poter assistere su Sky alla diretta degli sport invernali sembra scongiurato.













Foto: Eurosport