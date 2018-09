Serie A, Parma-Juventus 1-2: Mandzukic e Matuidi decisivi, Cristiano Ronaldo a secco

La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese non è riuscito ancora ad andare a segno nel nostro campionato.

A decidere l’incontro sono stato Mandzukic e Matuidi: il croato ha sbloccato il risultato dopo due minuti, intercettando al meglio il cross di Cuadrado e anticipando Iacoponi in area, poi al 58′ ha servito il francese col tacco ed è arrivato il gol della vittoria dopo che Gervinho aveva pareggiato al 33′ su traversone di Gobbi spizzato da Inglese con la testa.

Allegri lascia ancor a riposo Dybala e si affida al 4-3-3 con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce e Bonucci-Chiellini al centro, tridente offensivo con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Bernardeschi, centrocampo guidato da Khedira, Pjanic e Matuidi. I gialloblu hanno replicato con lo stesso modulo: Gobbi, Gagliolo, Alves e Iacoponi davanti a Sepe, tridente con Gervinho, Inglese e Di Gaudio, in mezzo Barillà, Stulac e Rigoni.

Dopo la rete di Mandzukic al 2′, il Parma ha reagito colpendo la traversa su punizione con Stulac al 14′. La Juventus sembra controllare la situazione ma il Parma reagisce e a sorpresa pareggia al 33′ con Gervinho. In pieno recupero Rigoni ha un’occasione d’oro per portare i padroni di casa in vantaggio ma sbaglia a tu per tu con Szczesny. Nella ripresa la Juventus cresce di intensità (entra anche Douglas Costa per Bernardeschi) e al 58′ arriva il gol vittoria di Matuidi. Nel finale succede poco, a parte il palo esterno colpito da Douglas Costa al 73′ e l’ingresso di Dybala all’80’ per Khedira.













Foto:cristiano barni / Shutterstock.com