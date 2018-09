LIVE Pagelle Parma-Juventus in DIRETTA: Cristiano Ronaldo a caccia del primo gol, bianconeri favoriti. Tutti i voti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Parma-Juventus, match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019. Anticipo serale di lusso allo Stadio Tardini, gli emiliani sono tornati nel calcio che conta e ospitano i Campioni d’Italia che vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Chievo e Lazio. I bianconeri sono attesi da un importante esame nella lunga corsa verso lo scudetto, gli emiliani cercheranno il colpaccio di fronte al proprio pubblico.

Cristiano Ronaldo insegue il primo gol nel nostro campionato, il lusitano è andato a secco nei primi 120 minuti e oggi vorrà finalmente sbloccarsi: la stella portoghese verrà inserita nel micidiale tridente offensivo, magari risparmiando Dybala. Il Parma punterà invece sull’estro di Gervinho e sui gol di Inglese per cercare di mettere in difficoltà la corazzata di Max Allegri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Parma-Juventus, match valido per la terza giornata della Serie A 2018-2019: cronaca in tempo reale con i voti degli uomini in campo. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

PARMA:

Sepe: 6. Non può nulla sui gol di Mandzukic e Matuidi, per il resto si fa sempre trovare pronto.

Iacoponi: 5,5. Perde Mandzukic sul gol del vantaggio ma per il resto non dispiace.

Alves: 6. Discreto lavoro nella retroguardia dei gialloblu, fa buona guardia in diversi frangenti e mette in difficoltà gli avversari.

Gagliolo: 5,5. Poca personalità, manca un po’ di personalità.

Gobbi: 6,5. Suo il cross dalla sinistra che ha portato al gol di Gervinho.

Rigoni: 5. Si divora un gol incredibile a tu per tu con Szczesny, il Parma poteva andare sul 2-1!

Stulac: 6,5. Prende una traversa clamorosa su calcio di punizione al limite.

Barillà: 6. Ordinaria amministrazione tanto sacrificio.

Gervinho: 7. Firma il gol del pareggio con un tocco di rapina sottoporta, forza propulsiva dirompente, pericolo costante per la Juventus.

Inglese: 6. Protagonista della sponda decisiva in occasione della rete di Gervinho, buon lavoro in avanti e pressione costante per la difesa bianconera.

Di Gaudio: 6. Tanta intensità, crea diversi grattacapi ai bianconeri e si intende benissimo con Gervinho e Inglese.

JUVENTUS:

Szczesny: 7. Miracolo stellare su Rigoni, parata incredibile in uno contro uno nel cuore dell’area. Poco ha potuto sul gol.

Alex Sandro: 6. Importanti incursioni sulle fasce, mette tanto ritmo, alimenta la fase offensiva e limita molto gli avversari.

Chiellini: 5. Dormita sul gol di Gervinho e anche sull’occasione mancata da Rigoni.

Bonucci: 5. In alcuni frangenti fatica nel cuore della difesa, poi si fa trovare impreparato in occasione del gol.

Cuadrado: 7. Suo il perfetto cross per la rete di Mandzukic, ottimo anche in fase difensiva su un pericolo creato da Gervinho.

Khedira: 6. Partita discreta ma senza particolari sussulti.

Pjanic: 5. Troppo abulico nel cuore del centrocampo, non riesce a prendere in mano le chiavi del gioco.

Matuidi: 7. Dopo un avvio contratto migliora col passare dei minuti, poi su assist di Mandzukic segna il gol del 2-1

Bernardeschi: 6,5. Parte titolare, riesce a mettersi in mostra con grande piglio, tiene alta la squadra e mette in difficoltà il Parma.

Mandzukic: 7,5. Sblocca la partita dopo 2′, dominato il contrasto con Iacoponi. Sempre presente nel cuore dell’attacco juventino, suo l’assist di tacco per il gol di Matuidi.

Cristiano Ronaldo: 6,5. Ci prova in diverse circostanze, ci mette sempre il cuore ma la porta sembra stregata per CR7.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com