Serie A, Parma-Bologna 2-0: dominio dei ducali, gol da antologia di Gervinho

Il Parma ha sconfitto il Cagliari per 2-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019 e ha così infilato il secondo successo in campionato, salendo al quinto posto momentaneo in classifica alla pari con Sampdoria e Fiorentina che hanno però una partita in meno. I ducali si sono imposti con grande autorevolezza, segnando un gol per tempo e placando la resistenza dei sardi che invece incappano nella seconda sconfitta stagionale e rimangono a metà classifica.

Il Cagliari aveva incominciato meglio nei primi dieci minuti ma poi i padroni di casa sono riusciti pian piano a riemergere: al 14′ viene annullato un gol di testa a Inglese per fuorigioco, tre minuti più tardi Gervinho si rende protagonista di un’azione travolgente da centrocampo conclusa con un tiro a lato di poco e al 20′ arriva il meritato vantaggio con Roberto Inglese che non tradisce solo davanti al portiere avversario. Gli ospiti riescono comunque a reagire, al 36′ Cerri impegna Sepe ma poi Cragno si deve inventare due interventi importanti in chiusura del primo tempo. Il Parma indirizza la contesa al 47′ quando Gervinho trova il raddoppio con una rete meravigliosa: parte palla al piede dalla propria metà campo, ubriaca tutti gli avversari e segna un gol davvero stupendo.

Cerri e Joao Pedro provano a riaprire la partita ma gli emiliani controllano perfettamente e hanno anzi un paio di occasioni per il 3-0 negli ultimi dieci minuti con Ceravolo e Deiola.













Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com