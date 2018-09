Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0: Lorenzo Insigne decide la sfida con un gol pesantissimo a dieci minuti dalla fine

Il Napoli batte la Fiorentina per 1-0 con un gol di Insigne a dieci minuti dalla fine di una partita resa molto complicata dall’organizzazione esemplare della squadra di Pioli. Il Napoli ha creato molto ma ha anche concesso molti spazi alla Fiorentina che non ha sfruttato un paio di possibili occasioni con Chiesa e Simeone. I partenopei volano così a nove punti in classifica dopo quattro giornate, mentre i Viola perdono il primo match del campionato e rimangono a 6 punti.

Si parte con Ancelotti che schiera Karnezis e Maksimovic dal primo minuto al posto di Ospina e Albiol, mentre Pioli non opta per modifiche dell’ultim’ora. L’avvio di partita è positivo per il Napoli, che attacca con grande veemenza e continuità senza concedere particolari spazi ai contropiedisti avversari. Insigne gioca spostato sulla destra per sorprendere la difesa viola, che infatti fa fatica a limitare le sue giocate di qualità sopraffina. La prima grande occasione capita proprio sul destro di Insigne, il quale non colpisce bene sul bel passaggio rasoterra di Zielinski in mezzo all’area al 20′. Dopo pochi minuti i partenopei creano un’altra grande occasione con un fantastico lancio di Zielinski per il consueto inserimento di Callejon che però non centra il bersaglio con il destro al volo. Dal 30′ in poi i Viola prendono coraggio e guadagnano campo grazie alla visione di gioco di Veretout e alle giocate di Federico Chiesa, utile sia in fase di ripiegamento che negli inserimenti offensivi in campo aperto. Il primo tempo si chiude con la Fiorentina che si fa vedere spesso nella metà campo del Napoli, il quale si rende pericoloso con una bella ripartenza condotta da Insigne ma culminata con un pallonetto fuori misura da parte dell’attaccante napoletano. Dopo 45 minuti gli unici ammoniti sono Chiesa e Benassi (Fiorentina).

La ripresa si apre con una Fiorentina molto prudente ed attendista, che infatti rischia sul tiro di Hamsik dal limite che finisce sul fondo. Gli attaccanti napoletani saltano l’avversario con più continuità e mettono in difficoltà la difesa toscana, che si chiude a riccio per contenere la spinta offensiva avversaria. Mertens sfiora il gol del vantaggio con un tiro a giro di destro che si spegne sul fondo, pochi secondi dopo il belga viene sostituito con Milik. Pioli reagisce alla mossa di Ancelotti inserendo Dabo e E.Fernandes al posto di Gerson e Veretout. I partenopei spingono con grande insistenza ed intensità ma la Fiorentina è molto organizzata e concede davvero poco alle giocate di Insigne e Hamsik. Al 73′ il Napoli ha una grande chance con un colpo di testa di Insigne su cross di Mario Rui che termina a lato del palo sinistro di Dragowski per pochi centimetri. All’80’ Milik vede l’inserimento di Insigne e lo pesca con un assist perfetto che mette il compagno nelle migliori condizioni per bucare Dragowski e sbloccare una sfida complicatissima. Insigne non sbaglia e fa esplodere il San Paolo, poco prima di essere sostituito a causa di un piccolo problema fisico. Pioli inserisce Pjaca per provare a pareggiare ma il Napoli è galvanizzato dal gol di vantaggio e non concedono nulla, anzi va vicino al raddoppio con Zielinski in contropiede. Dopo quattro minuti di recupero gestiti al meglio, il Napoli può festeggiare una vittoria molto pesante e sofferta.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com