Serena Williams-Osaka, Finale femminile US Open 2018: data, programma, orari e tv

Il torneo US Open in campo femminile volge ormai al termine. Domani, sabato 8 settembre, alle ore 22.00 italiane si scontreranno Serena Williams, numero 26 del ranking WTA, e Naomi Osaka, numero 19. In palio il quarto e ultimo Grande Slam dell’anno solare in corso.

La statunitense ex numero uno finora ha perso soltanto un set, agli ottavi di finale contro l’estone Kaia Kanepi. La 36enne detentrice di 23 titoli del Grande Slam va a caccia del premio che ha ottenuto per l’ultima volta quattro anni fa. Dall’altra parte un’atleta che ha già scritto una pagina di storia dello sport nel proprio Paese: non era mai capitato prima d’ora che una nipponica disputasse la finale di uno dei quattro massimi tornei del panorama tennistico. Attenzione a non sottovalutare Naomi Osaka dopo l’ottima prestazione in semifinale contro Madison Keys, sconfiggendo la 23enne statunitense 6-2 6-4. Inoltre, l’unico precedente sorride alla tennista giapponese, quando lo scorso marzo sconfisse Serena Williams nel primo turno di Miami.

La finale femminile di US Open, che vede scendere in campo Serena Williams e Naomi Osaka, è in programma sabato 8 settembre alle ore 22.00 italiane sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium, a New York. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport e in streaming sul dispositivo Eurosport Player. Di seguito il programma completo.

Sabato 8 settembre

Ore 22.00 Finale US Open femminile – S.Williams (USA) v N,Osaka (JAP) – Arthur Ashe Stadium

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com