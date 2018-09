Serena Williams-Naomi Osaka, Finale femminile US Open 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Gli US Open 2018 conosceranno oggi la loro regina. Queste sera (ore 22.00) Serena Williams e Naomi Osaka scenderanno in campo per disputare la finale femminile dello Slam americano.

Serena è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo modo il record di Margareth Court, mentre Naomi Osaka è una predestinata e a 20 anni ha conquistato la sua prima finale Slam e soprattutto è diventata la prima giapponese della storia a centrare un tale traguardo.

Per entrambe è stato un torneo eccellente, dove hanno perso solamente un set negli ottavi di finale, rispettivamente contro Kanepi e Sabalenka. Un solo precedente tra le due giocatrici e che ha visto vincere Osaka. Era lo scorso marzo a Miami e Williams era rientrata da poco nel circuito dopo la maternità.

La finale femminile è in programma alle ore 22.00 e sarà trasmessa in diretta da Eurosport. E’ possibile la visione in streaming tramite il servizio di Eurosport Player.













Credits: Lev Radin / Shutterstock