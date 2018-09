Sebastian Vettel, GP Italia Monza 2018: “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro”

Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton (Mercedes) ha ottenuto il terzo tempo dietro alle due Rosse.

“E’ stata una battaglia bellissima e competere qui è speciale per il sostegno dei nostri tifosi. Un grande risultato della squadra ma io non sono completamente soddisfatto del mio giro anche perché Kimi (Raikkonen ndr.) ha fatto meglio di me. Premiato dall’effetto scia? Non so se sia stato decisivo. Posso solo dire di non aver fatto il 100% per centrare la p.1. Ho commesso degli errori un po’ ovunque e quindi non ho ottenuto il riscontro atteso“; le parole di Vettel a caldo che domani dovrà partire al meglio per cercare di scavalcare il teammate e nello stesso tempo tenere a bada un Hamilton sempre molto insidioso.













