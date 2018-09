Kimi Raikkonen, GP Italia 2018: “Monza, il posto migliore per la pole position. Voglio ripetermi in gara”

Kimi Raikkonen è stato semplicemente stellare nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e ha conquistato una vertiginosa pole position sul tracciato di Monza. Di fronte al fiume rosso accorso in massa presso il circuito brianzolo, il pilota della Ferrari si è inventato una vera e propria magia tornando davanti a tutti dopo un lungo digiuno: il finlandese è stato letteralmente perfetto nel giro decisivo e ha così messo in fila Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Risultato di assoluto spessore che potrebbe valere anche la conferma dello scandinavo con la tuta del Cavallino Rampante per il prossimo anno.

Un numero da antologia per il Campione del Mondo 2007 che ha sovvertito tutti i pronostici e che era visibilmente soddisfatto durante la consueta intervista post-gara oggi tenuta da Paul Di Resta: “Una grande sensazione, un bellissimo lavoro. Non potevo scegliere un posto migliore per fare la pole position, nel Gran Premio di casa davanti ai nostri tifosi. Quindi spero che domani vada tutto liscio in modo da poter chiudere nella stessa posizione. Questo è la gara di casa, sugli spalti è tutto pieno di rosso, io sono sempre con la Ferrari e spero domani di replicare il risultato odierno. Siamo stati veloci nel corso del weekend e ora non resta che completare l’opera “.













FOTOCATTAGNI