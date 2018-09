F1, GP Italia Monza 2018: Kimi Raikkonen, il guizzo del fuoriclasse. Giro da antologia: riconferma ad un passo?

Nel momento più importante della stagione, a 15 mesi di distanza dall’ultima partenza al palo, Kimi Raikkonen ha piazzato la zampata del fuoriclasse indiscusso e ha conquistato la 18esima pole position della carriera. Un giro da antologia sul tracciato di Monza, di fronte al proprio pubblico, permetterà al finlandese di scattare davanti a tutti nella gara in programma domani: un numero stellare confezionato dal finlandese che sta attraversando un momento di forma davvero eccezionale e che si sta guadagnando la riconferma col Cavallino Rampante, respingendo l’assalto di Leclerc e mettendo d’accordo i piani alti di Maranello.

L’ultima pole position del quasi 39enne (spegnerà le candeline il prossimo 17 ottobre) risaliva al GP di Monaco dello scorso anno, oggi è arrivato un nuovo guizzo proprio quando pochi se lo aspettavano. In qualifica ha dettato legge con una tornata da incorniciare, Raikkonen è stato semplicemente perfetto, non ha commesso alcuna sbavatura, ha sfruttato anche la scia di Sebastian Vettel (incredulo, il tedesco era convinto di averla spuntata) e sul traguardo ha ricevuto il boato del pubblico che ha sempre amato l’ultimo uomo capace di portare a casa il Mondiale F1 per la Ferrari: sono passate 11 stagioni dal trionfo del 2007, in mezzo un addio e un grande ritorno, ma Kimi è sempre rimasto nei cuori del popolo rosso che oggi si allieta per il guizzo di un campione davvero indiscusso, spesso protagonista di episodi sfortunati ma che quando è in giornata riesce sempre a fare la differenza.

Ora davvero la riconferma con la Rossa è in cassaforte: cinque podi nelle ultime sei gare (in Belgio era stato costretto al ritiro dopo un contatto con Daniel Ricciardo) e la pole di oggi nella gara più importante per la scuderia sembrano davvero essere sufficienti per assicurarsi un’altra stagione con questo team, ormai manca soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni soprattutto se la gara andrà in un certo modo. La serata si preannuncia però molto calda per studiare la strategia di gara: domani ci saranno eventuali ordini di scuderia visto che Sebastian Vettel è in piena lotta per il Mondiale con Hamilton?













FOTOCATTAGNI