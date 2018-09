Sci alpino, Federica Brignone e Laura Pirovano tornano sugli sci. Obiettivo Soelden per le azzurre

Due graditi ritorni in casa Italia a poco più di un mese dall’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino: Federica Brignone, ad un mese e mezzo dall’infortunio rimediato in Svizzera, ritorna sugli sci dopo essersi messa alle spalle lo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e la microfrattura alla medesima gamba, e lo fa sullo Stelvio.

In vista dell’esordio di fine ottobre in programma a Soelden, assieme a lei ci sarà anche Laura Pirovano, ed anche in questo caso si tratta di un ritorno per l’azzurra, dopo l’ultima travagliata stagione, saltata quasi in toto per via di un infortunio. Le azzurre si alleneranno da oggi a venerdì con il preparatore Marcello Tavola ed il fisioterapista Federico Bristot.

Le due azzurre non saranno sole: nelle medesime date saranno presenti sugli stessi tracciati d’allenamento anche le ragazze della squadra femminile delle discipline tecniche di Coppa Europa, composta da Lara Della Mea, Martina Perruchon, Luisa Bertani, Marta Rossetti, Anita Gulli e Carlotta Saracco.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it