Scherma, Europei Paralimpici 2018: Marco Cima in trionfo nel fioretto. Sul podio anche Matteo Betti

Prima giornata degli Europei Paralimpici di scherma di Terni molto positiva per la nazionale azzurra, che porta a casa due medaglie preziose. Entrambi i podi arrivano dal fioretto maschile con Marco Cima che conquista la medaglia d’oro nella categoria B e Matteo Betti che vince il bronzo nella categoria A.

Il percorso trionfale di Marco Cima nel tabellone del fioretto maschile della categoria B è cominciato con la vittoria ai quarti di finale per 15-6 sul polacco Zbigniew Wiganowski e poi è continuato con un successo soffertissimo ai danni del britannico Dimitro Coutya, sconfitto solo all’ultima stoccata per 15-14. Nell’atto conclusivo l’azzurro è partito a rilento con un parziale di 6-1 in favore del polacco Jacek Gaworski ma è riuscito a reagire ed a ribaltare l’incontro in suo favore chiudendo col punteggio di 15-13. Gli altri italiani presenti nella categoria B, Gianmarco Paolucci e Leonardo Rigo, si sono invece fermati dopo la fase a gironi.

Il cammino di Matteo Betti nel tabellone della categoria A del fioretto maschile si è interrotto in semifinale contro il russo Nikita Nagaev dopo un assalto tirato che è finito col punteggio di 15-13. L’azzurro si era comunque guadagnato la certezza di salire sul podio con la vittoria nei quarti di finale per 11-9 contro il polacco Michal Nalewajek. L’emiliano Emanuele Lambertini si è invece fermato ad un soffio dal podio, eliminato ai quarti dall’ungherese Richard Osvath per 15-11, mentre Matteo Dei Rossi è stato sconfitto agli ottavi di finale per 15-7 dal russo Roman Fedyaev.

Si sono svolte anche le gare di sciabola femminile categoria B e di spada femminile categoria A. Marta Nocent è stata la migliore delle azzurre nella sciabola ed ha chiuso in ottava posizione della classifica, eliminata ai quarti dalla georgiana Irma Khetsuriani con lo score di 15-8. L’azzurra in precedenza si era imposta nel derby contro Rossana Pasquino per 15-5. Nella gara di spada Sofia Brunati è stata eliminata agli ottavi dalla russa Alena Evdokimova con il netto punteggio di 15-1, mentre tutte le altre azzurre si sono fermate ai gironi.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma