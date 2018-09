Scherma, Europei Paralimpici 2018: domani il via delle gare a Terni. Bebe Vio guida gli azzurri

Da domani a domenica al PalaDeSantis di Terni si svolgeranno gli Europei di scherma paralimpica 2018. In gara troveremo 300 atleti provenienti da 20 diversi paesi che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. L’Italia punta ad essere grande protagonista davanti al proprio pubblico e proverà a migliorare il bottino di otto medaglie conquistate lo scorso anno a Casale Monferrato. Tanti gli azzurri in grado di poter conquistare la medaglia d’oro a partire da Bebe Vio, vera icona del movimento paralimpico.

Il programma delle gare si aprirà quindi martedì 18 settembre con le gare di fioretto maschile categoria A e B, sciabola femminile categoria B, spada femminile categoria A. Mercoledì si gareggerà nel fioretto femminile A, sciabola maschile A, spada maschile B e fioretto femminile B, mentre giovedì nella spada maschile categoria A, sciabola femminile A, spada femminile B e sciabola maschile B. Da venerdì si svolgeranno le gare a squadre a partire da spada femminile e fioretto maschile, poi spada maschile C e fioretto femminile C. Sabato si proseguirà con sciabola maschile e fioretto femminile, spada femminile C e fioretto maschile C, mentre domenica si concluderà con spada maschile e sciabola femminile.

Sarà possibile seguire gli Europei di scherma paralimpica in diretta tv su Rai Sport, che trasmetterà le fasi finali di ogni giornata. Disponibile anche la diretta streaming su Rai Play. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Lorenzo Major, Gianmarco Paolucci, Alberto Pellegrini, William Russo

Alessia Biagini, Sofia Brunati, Sofia Della Vedova, Andreea Mogos, Marta Nocent, Consuelo Nora, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio













Foto: FB Bizzi