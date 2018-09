Scherma: a Milano si è tenuta la quinta edizione del Fencing Mob

La grande scherma nel centro di Milano. Si è tenuta ieri la quinta edizione del Fencing Mob. Si tratta del più grande flash mob di scherma al mondo (oltre 100 paesi coinvolti), che ha avuto ancora come luogo di riferimento il capoluogo lombardo. Una sessantina di schermidori di tutte le età e provenienti dalle sale d’armi di Milano e provincia, si sono riuniti nel pomeriggio di domenica 9 settembre in Galleria Vittorio Emanuele II, nel pieno centro di Milano, all’evento organizzato da Scherma&20 e sponsorizzato da Sorgenia.

Il corteo, dopo aver animato con alcuni assalti simulati la centralissima Piazza del Duomo, si è spostato nella vicina Galleria Vittorio Emanuele e, da lì, l’ha percorsa per intero fino a piazza della Scala, con soste lungo il percorso per altri incontri dimostrativi.

La grande novità di questa edizione è stata sicuramente la presenza degli atleti paralimpici, vista come simbolo di continuità nel progetto “Scherma per tutti” che ha avuto il suo massimo agli scorsi Assoluti di Milano, quando si sono tenuti nello stesso periodo e nella stessa sede i Campionati Italiani per atleti normodotati e paralimpici. Grande ospite del Fencing Mob 2018 è stato Gabriele Leopizzi, medaglia d’oro ai Mondiali paralimpici nel fioretto a squadre.













