LIVE Canottaggio, Mondiali 2018 in DIRETTA: il quattro di coppia pesi leggeri femminile va in finale!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport dei Mondiali di canottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi ci sarà l’esordio del paracanottaggio, mentre si proseguirà con le batterie ed inizieranno i ripescaggi. Saranno sei gli equipaggi azzurri impegnati, tre in specialità olimpiche, due in specialità non olimpiche ed uno in specialità non paralimpiche.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di canottaggio. Si inizia alle ore 08.45 con le batterie del paracanottaggio. Buon divertimento!













09.26 Parte la batteria con l’Italia.

09.25 Dalla prima serie passa in finale la Germania in 5’50″44.

09.21 Parte la prima batteria del quattro di coppia pesi leggeri maschile. L’Italia di Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas sarà nella seconda serie. Solo la prima va in finale.

09.18 Dalla seconda batteria va in finale la Cina in 6’23″17, davanti ad USA e Gran Bretagna.

09.12 Italia in finale! Le azzurre vincono in 6’27″84!!! Danimarca seconda a 2″, Germania terza a 2″5.

09.10 A 500 metri dall’arrivo l’Italia conserva 2″ sulla Danimarca e 3″ sulla Germania.

09.09 Azzurre prime anche a metà gara!

09.07 Italia in testa ai 500 metri!

09.05 Partita la batteria del quattro di coppia pesi leggeri femminile con Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Allegra Francalacci e Arianna Noseda. La orima va in finale, le altre ai ripescaggi.

09.00 Vince la Gran Bretagna in 8’43″71, Stefanoni è secondo in 8’52″08 e dovrà passare per i ripescaggi.

08.57 Ai 1500 metri l’azzurro conserva la seconda posizione, a 6″ dalla Gran Bretagna.

08.55 Ai 1000 metri Stefanoni resta secondo ma la Gran Bretagna allunga.

08.53 Ai 500 metri l’azzurro è secondo a mezzo secondo dalla Gran Bretagna!

08.51 Partita la batteria con Daniele Stefanoni! Il primo va in finale, gli altri ai ripescaggi.

08.50 Non ci sarà sessione pomeridiana, inoltre nei ripescaggi previsti a fine giornata, non saranno in gara imbarcazioni azzurre.

08.45 Per quanto riguarda il canottaggio saranno in gara i quattro di coppia pesi leggeri (specialità non olimpiche), ed il singolo, il doppio ed il quattro senza femminili (specialità olimpiche), alla ricerca del passaggio al turno successivo.

08.40 Primo azzurro in gara sarà Daniele Stefanoni, nella specialità non paralimpica del singolo maschile PR2. Il programma presenta qualche minuto di ritardo, quindi la sua batteria non partirà, come inizialmente previsto, alle ore 08.46.

