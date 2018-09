Salto con gli sci, brutto infortunio per Manuela Malsiner: l’azzurra si rompe crociato, menisco e collaterale

Bruttissimo infortunio per Manuela Malsiner. La saltatrice con gli sci si è infatti rotta crociato, menisco e collaterale interno: un referto medico davvero terribile per l’altoatesina che si stava preparando per disputare la stagione invernale dopo aver partecipato alle Olimpiadi di PyeongChang insieme alla sorella Lara, altra grande promessa di questa specialità.

La dinamica dell’infortunio, avvenuto a Tarvisio dove ci si preparava per i prossimi appuntamenti del SGP a Chaikovsky e Klingenthal, deve essere ancora rivelata nel dettaglio e ancora non si conoscono i tempi di recupero ma sembra davvero molto difficile che la quasi 21enne possa essere protagonista sul trampolino già questo inverno. L’Italia perde il proprio punto di riferimento e aspetta il ritorno di Elena Runggaldier, per il momento la specialità è affidata ai lampi di Lara Malsiner.













Foto: pagina Facebook Manuela Malsiner