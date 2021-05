La notizia la fornisce la diretta interessata tramite il proprio profilo Instagram: Manuela Malsiner, a 23 anni, ha deciso di annunciare il proprio ritiro dall’attività agonistica. Una carriera, la sua, segnata dagli infortuni, in particolare uno gravissimo che le ha fatto saltare l’intera annata 2018-2019, con rottura di crociato, collaterale e menisco, tutti a destra.

Questa la traduzione del messaggio rilasciato in inglese: “Ho saltato fin da quando avevo 7 anni. Il salto con gli sci è stato la mia vita finora. E’ stato un grande capitolo della mia vita, con alcuni momenti gloriosi, ma anche con altri difficili fatti di tanti infortuni. Pensavo a questo da un po’ di tempo. Ho tentato di combattere, ma ora ho deciso di terminare la mia carriera. Nonostante questo mi sono goduta ogni minuto di tutto questo, e senza il salto non sarei la persona che sono ora. Vorrei ringraziare chiunque sia stato coinvolto e che mi ha supportato su questa strada. Prima di tutto i miei genitori e la mia famiglia. Il mio fidanzato Brian, grazie per la tua pazienza. Romed, che mi ha mostrato questo sport e tutti gli allenatori, fisioterapisti e e staff sul mio cammino. Grazie al mio gruppo militare, le Fiamme Gialle, alla FISI e allo Sci Club Gardena. Un grande grazie anche ai miei sponsor, specialmente il Sudtirol che ha sempre creduto in noi. Grazie a tutti i miei compagni di squadra per aver tenuto testa alla mia pazzia. E, in ultimo ma non per ultimi, grazie ai miei tifosi, senza di voi non sarebbe stato lo stesso. Il salto con gli sci sarà sempre parte della mia vita, sono certa che ci incontreremo di nuovo sui trampolini“.

Vincitrice dei Mondiali junior a Park City dal trampolino normale, Manuela Malsiner ha raccolto come miglior risultato in Coppa del Mondo un secondo posto a Zao, in Giappone, e al massimo si è classificata quindicesima nella classifica generale. Tutte queste cose sono avvenute nello stesso anno, il 2017.

Vanta una presenza alle Olimpiadi, quelle di PyeongChang 2018, in cui è arrivata al 18° posto dal trampolino normale. Rimangono così due le Malsiner in gara in Coppa del Mondo con regolarità, Lara e Jessica.

