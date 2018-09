Ryder Cup 2018: come vederla in tv? Gli orari, il programma e il palinsesto completo

L’appuntamento più atteso del biennio va in scena sul Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo francese vicino Parigi. La Ryder Cup 2018 monopolizzerà il weekend del golf, tra venerdì 28 e domenica 30 settembre, con i migliori atleti dell’Europa e degli Stati Uniti pronti a sfidare in un duello epico, che si ripete ormai ogni due anni dal 1927. A Chaska, nel Minnesota furono gli Stati Uniti ad imporsi nel 2016, interrompendo un digiuno che perdurava dal 2010.

Ma il team Europa appare tutt’altro che intenzionato a fare regali sul proprio terreno di battaglia ed è pronto a vendicare quella batosta con una squadra di altissimo rilievo, in cui spicca la presenza dell’italiano Francesco Molinari, che arriva all’appuntamento parigino da autentico leader di un gruppo che si stringe attorno a lui e ai veterani Justin Rose, Rory McIlroy e Sergio Garcia, oltre che ai talentuosi Tyrrell Hatton e Jon Rahm. Sul fronte opposto, però, c’è Brooks Koepka che ha scritto una pagina indelebile di storia con due Major vinti in pochi mesi. E poi Tiger Woods, tornato ad alzare al cielo un trofeo PGA in occasione del Tour Championship dopo 5 anni di astinenza.

Gli ingredienti per uno spettacolo memorabile, dunque, ci sono tutti. Le gare si svilupperanno secondo l’ormai consolidato criterio: nei primi due giorni le coppie si scontreranno nei foursome (colpi alternati fra i due giocatori fino alla buca) e nei fourball (ciascun giocatore della coppia effettua il percorso per intero fino alla buca e prevale il migliore); l’ultima giornata sarà dedicata ai match play singoli, per un totale di 28 incontri. Uno score di 14,5 punti vale la vittoria, mentre in caso di parità prevalgono i detentori del torneo, ossia gli USA.

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 28 settembre

Ore 8.00-19.00: prima giornata (fourball al mattino, foursome al pomeriggio)

Sabato 29 settembre

Ore 8.00-19.00: seconda giornata (fourball al mattino, foursome al pomeriggio)

Domenica 30 settembre

Ore 12.00-19.00: match singoli













