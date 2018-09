Rugby, Pro14 2018-2019: Scarlets-Treviso 38-29. Il Benetton cede in inferiorità numerica, ma la prestazione è da applausi

Applausi, tanti applausi, ma solo un punto di bonus offensivo per il Benetton Treviso, che esce a testa altissima da Llanelli, dove però a vincere, nella gara valida per la terza giornata del Pro14 di rugby sono gli Scarlets, vittoriosi per 38-29, negando anche il bonus difensivo negli ultimi minuti ai trevigiani, costretti per oltre 50′ a giocare in 14 contro 15, e per 10′ della ripresa anche in 13. La chiave del match sta nel rosso diretto rimediato da Herbst al 26′ che costringe i veneti all’inferiorità numerica. Il Benetton regge bene a lungo, ma poi il giallo dato a Faiva al 49′ consente agli avversari di rientrare definitivamente in partita, andando a vincere nel finale.

Andiamo con ordine: nella prima frazione vantaggio gallese al 4′ con la meta di Gareth Davies, trasformata da Halfpenny per il 7-0. La reazione di Treviso non si fa attendere ed al 10′ lo score ritorna in parità grazie alla marcatura di Quaglio, seguita dalla conversione di Allan per il 7-7. Padroni di casa immediatamente reattivi, la meta di Fonotia al 12′ porta il punteggio sul 12-7 ed Halfpenny colpisce il palo sulla conversione. Al quarto d’ora il primo sorpasso italiano: Zanon recupera palla e la passa a Tavuyara, bravo ad innescare Ferrari, che va in meta. Allan trasforma per il 12-14. Al 26′ il rosso ad Herbst complica i piani degli ospiti, che al 28′ avrebbero anche l’occasione di allungare, ma il piazzato di Allan è corto. Al 35′ sono i padroni di casa a passare: in meta ancora Gareth Davies, per il 17-14 con cui si va all’intervallo, dato che Halfpenny sbaglia nuovamente la conversione.

Nella ripresa l’avvio è tutto di marca Benetton: al 42′ Duvenage calcia in avanti e Ioane è il primo a recuperare l’ovale ed andare a schiacciare in meta. Allan è ancora impreciso e si resta sul 17-19. Al 45′ Treviso trova il bonus offensivo con Allan che raccoglie un altro assist al piede di Duvenage e va in meta, poi trasforma per il 17-26. Proprio quando l’inerzia sembra tornata ad essere favorevole agli italiani, al 49′ Faiva si becca un giallo e lascia i compagni in 13 contro 15: gli Scarlets ne approfittano e ritornano in partita, trovando anche il bonus offensivo, con la meta di McNicholl proprio al 58′, con la conversione di Halfpenny il punteggio recita 24-26. Al 64′ sorpasso gallese firmato dalla meta di Kennedy, con la trasformazione di Halfpenny che fissa il punteggio sul 31-26. La reazione del Benetton è nel piazzato di Allan che al 68′ accorcia, ma al 79′ gli Scarlets vanno ancora in meta con Prydie per il 36-29. La trasformazione di Halfpenny cancella il bonus difensivo per Treviso, il punteggio finale è di 38-29 per i padroni di casa: il cuore questa sera non basta al Benetton per portare a casa la vittoria.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LivePhotoSport Alfio Guarise

roberto.santangelo@oasport.it