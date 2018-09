Rugby, Pro14 2018-2019: Benetton Treviso nella tana degli Scarlets, primo crocevia stagionale

Sembra assurdo dirlo a metà settembre, ma per il Benetton Treviso arriva il primo crocevia stagionale: domani la compagine veneta sarà impegnata a Llanelli, in Galles, contro gli Scarlets nella prima di tre trasferte consecutive che diranno qualcosa in più sull’inizio della stagione della franchigia italiana, in testa alla classifica della Conference 2 del Pro14 di rugby dopo le vittorie nelle prime due giornate.

Richiesta avanzata dalla società trevigiana quella di giocare alcune partite in trasferta per dei lavori in corso alli stadio di Monigo,e così dopo la vittoria all’ultimo respiro sui Cardiff Blues, Treviso avrà un trittico di partite lontano dall’Italia che potranno davvero rivelare se in questa stagione si potranno esplorare zone più nobili della classifica.

Dopo la vittoria esterna sui Dragons che ha inaugurato la stagione ufficiale, la formazione italiana torna in Galles per cercare uno storico tris di successi: Steyn appare l’uomo più in forma, ma anche Zanni ed Allan si sono messi in mostra nei primi 160′, ma per il morale una nuova affermazione sarebbe di vitale importanza. Non sono ancora state rese note le due formazioni per la sfida di domani: calcio d’inizio alle ore 18.15 italiane, diretta su DAZN.













Foto: LivePhotoSport Alfio Guarise

roberto.santangelo@oasport.it