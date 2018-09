Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: Zebre a caccia dell’impresa con i Dragons

Quarta giornata per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019 di rugby. Durissima trasferta per le Zebre: la franchigia tricolore vola a Newport contro i Dragons, con calcio d’inizio alle ore 18.15 italiane. La squadra di Michael Bradley va a caccia di una clamorosa terza vittoria in quattro uscite: servirà però dare tutto senza ripetere gli errori che ci sono stati, soprattutto nel primo tempo al Lanfranchi con il Cardiff (da ricordare l’eccezionale rimonta conclusa allo scadere).

Ci sono delle novità per il XV di Bradley. La più importante è quella dello spostamento all’ala di Edoardo Padovani. Notizia che può interessare anche in chiave nazionale, visto che già era stata preannunciata da Conor O’Shea. Assente Renato Giammarioli, c’è spazio per l’altro azzurro Giovanni Licata. Lovotti, Chistolini e Fabiani in prima linea, ovviamente mediana formata da Canna e Violi.

I XV delle due squadre:

Zebre: 15 Francois Brummer, 14 Mattia Bellini, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello (C), 11 Edoardo Padovani, 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi, 8 Giovanni Licata, 7 Johan Meyer, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 George Biagi, 4 David Sisi, 3 Dario Chistolini, 2 Oliviero Fabiani, 1 Andrea Lovotti;

A disposizione: 16 Massimo Ceciliani, 17 Daniele Rimpelli, 18 Giosué Zilocchi, 19 Apisai Tauyavuca, 20 Matu Tevi, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Boni, 23 Gabriele Di Giulio;

Non disponibili per infortunio: Paula Balekana, Renato Giammarioli, Luhandre Luus, Maxime Mbandà, Matteo Minozzi;

Dragons: 15 Jordan Williams, 14 Dafydd Howells, 13 Adam Warren, 12 Jack Dixon, 11 Jared Rosser, 10 Arwel Robson, 9 Rhodri Williams; 1 Brok Harris, 2 Elliot Dee, 3 Lloyd Fairbrother, 4 Rynard Landman, 5 Cory Hill (C), 6 Aaron Wainwright, 7 Ollie Griffiths, 8 Ross Moriarty;

A disposizione: 16 Richard Hibbard, 17 Ryan Bevington, 18 Aaron Jarvis, 19 Brandon Nansen, 20 Nic Cudd,21 Tavis Knoyle, 22 Josh Lewis, 23 Jarryd Sage;













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Griffoni