Rugby Championships 2018: la Nuova Zelanda travolge l’Argentina, prima gioia dell’Australia

La Nuova Zelanda si conferma imbattibile nel Rugby Championships (il Quattro Nazioni dell’emisfero sud) e travolge l’Argentina con un perentorio 46-24, infilando così la terza vittoria consecutiva nel torneo e sempre con bonus. Gli All Blacks guidano la classifica generale a punteggio pieno (15 punti) e lasciano le briciole agli avversari.

I Pumas, sempre fermi a quota 4 in classifica, vengono ridimensionati dopo la recente vittoria sul Sudafrica. I Campioni del Mondo vanno subito in vantaggio al 4′ con un piazzato di Richie Mo’unga ma al 9′ i padroni di casa (si giocava a Nelson) perdono in un solo colpo tre giocatori per infortunio (Brodie Retallick, Ngani Laumape e Ben Smith). L’Argentina trova anche una bella meta con Ramiro Moyano (Sanchez trasforma). La reazione della Nuova Zelanda non tarda ad arrivare con due mete di Nehe Milner-Sudder e Jack Goodhue, Mo’unga trasforma solo la prima ma poi trova il piazzato del 18-7 con cui le squadre vanno al riposo. All’inizio della ripresa il botta e risposta tra Sanchez e Kieran Read, prima che Parenara la chiuda definitivamente con una comoda corsa sotto i pali. Nel finale arriveranno altre due mete per gli All Blacks firmate da Shannon Frizell e Goodhue.

Nuova Zelanda-Argentina 46-24

Nuova Zelanda: 15 Ben Smith, 14 Nehe Milner-Skudder, 13 Jack Goodhue, 12 Ngani Laumape, 11 Waisake Naholo, 10 Richie Mo’unga, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Shannon Frizell, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Karl Tu’inukuafe

A disposizione: 16 Nathan Harris, 17 Tim Perry, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Samuel Whitelock, 20 Luke Whitelock, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown

Marcatori Nuova Zelanda

Mete: Nehe Milner-Skudder (18), TJ Perenara (30, 58), Kieran Read (50), Shannon Frizell (74), Jack Goodhue (80)

Conversioni: Richie Mo’unga (20)

Punizioni: Richie Mo’unga (5, 42, 51, 75)

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Moroni, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicolas Sanchez, 9 Martin Landajo, 8 Javier Ortega Desio, 7 Marcos Kremer, 6 Tomas Lezana, 5 Tomas Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Chaparro Tetaz, 2 Agustin Creevy (c), 1 Santiago Garcia Botta

A disposizione: 16 Julian Montoya, 17 Juan Pablo Zeiss, 18 Gaston Cortez, 19 Matias Alemanno, 20 Pablo Matera, 21 Tomas Cubelli, 22 Bautista Ezcurra, 23 Juan Cruz M

Marcatori Argentina

Mete: Ramiro Moyano (15), Nicolas Sanchez (41), Emiliano Boffelli (70)

Conversioni: Nicolas Sanchez (16, 42, 71, 80)

Punizioni: Nicolas Sanchez (55)

Nell’altro match di giornata l’Australia trova la prima vittoria nel torneo sconfiggendo il Sudafrica per 23-18 di fronte al pubblico di Brisbane. Match non esaltante, soprattutto nella ripresa. Gli Springbooks sono al comando delle operazioni dopo un primo tempo comunque molto lottato, che ha visto gli africani comandare per 18-17, con le mete di Mbongeni Mbonambi (15′) e Makazole Mapimpi (29′). Il grande protagonista però è Matt Toomua: per l’oceanico prima una meta al 33′, poi due calci piazzati nella ripresa che ribaltano il risultato e danno la definitiva vittoria ai padroni di casa.

Australia-Sudafrica 23-18

Australia: 15 Dane Haylett-Petty, 14 Jack Maddocks, 13 Reece Hodge, 12 Matt Toomua, 11 Marika Koroibete, 10 Kurtley Beale, 9 Will Genia, 8 Pete Samu, 7 Michael Hooper (c), 6 Lukhan Tui, 5 Izack Rodda, 4 Rory Arnold, 3 Allan Alaalatoa, 2 Tatafu Polota-Nau, 1 Scott Sio

A disposizione: 16 Folau Fainga’a, 17 Tom Robertson, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Ned Hanigan, 21 Joe Powell, 22 Bernard Foley, 23 Tom Banks

Marcatori Australia

Mete: Michael Hooper (2), Matt Toomua (33)

Conversioni: Matt Toomua (3, 34)

Punizioni: Reece Hodge (42), Matt Toomua (55, 69)

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Makazole Mapimpi, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Elton Jantjies, 9 Francois de Klerk, 8 Warren Whiteley, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siyamthanda Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Mbongeni Mbonambi, 1 Steven Kitshoff

A disposizione: 16 Malcolm Marx, 17 Tendai Mtawarira, 18 Wilco Louw, 19 Rudolph Snyman, 20 Francois Louw, 21 Embrose Papier, 22 Handré Pollard, 23 Cheslin Kolbe

Marcatori Sudafrica

Mete: Mbongeni Mbonambi (15), Makazole Mapimpi (29)

Conversioni: Elton Jantjies (16)

Punizioni: Elton Jantjies (7, 39)

CLASSIFICA: Nuova Zelanda 15 punti, Sudafrica 6 punti, Argentina 4 punti, Australia 4 punti













Foto: shutterstock