Volley, Mondiali 2018: domani Italia-Giappone, debutto azzurro. Zaytsev: “Esordire al Foro è il massimo”. Blengini: “C’è emozione, rompiamo il ghiaccio”

Il conto alla rovescia è iniziato, mancano ventiquattro ore al debutto dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile. Domenica 9 settembre, alle ore 19.30, gli azzurri affronteranno il Giappone al Foro Italico di Roma: di fronte a 11mila spettatori, i ragazzi del CT Chicco Blengini andranno a caccia di una vittoria fondamentale per il prosieguo dell’intera rassegna iridata, serve un successo per incominciare con il piede giusto. Alla vigilia dell’incontro, si è tenuta la consueta conferenza stampa a cui hanno partecipato i due CT e i due capitani.

GIANLORENZO BLENGINI: “Sarà una partita molto affascinante, in una cornice di pubblico da sogno. Vogliamo rompere il ghiaccio e farlo bene. La pressione non ci spaventa, siamo pronti. Devo ammettere che c’è emozione, ma i ragazzi sono carichi al punto giusto e anche loro vogliono iniziare forte. Abbiamo analizzato il Giappone ricordando anche quello che è successo in Nations League dove con loro abbiamo perso. Era un momento della stagione differente, abbiamo lavorato ma anche loro l’avranno fatto. Un Mondiale in casa fa bene a tutto il movimento e partire al Foro Italico, davanti al pubblico di Roma, ci dà una gioia immensa. Questa squadra è stata costruita per competere con tutti ed è normale avere grandi ambizioni quando arrivi da un percorso come il nostro. Dobbiamo tenere i piedi per terra e ragionare partita per partita. Dopo Roma c’è Firenze con altre 4 gare e dobbiamo arrivare alla seconda fase con più punti possibile”.

IVAN ZAYTSEV: “Esordire al Foro Italico è il massimo. Questo è il posto più bello in cui ho giocato nella mia vita, all’aperto sotto le stelle di Roma con un muro umano di 10.500 persone sugli spalti a sostenerti dall’inizio alla fine. Qui mi sento a casa e non nascondo che sono davvero emozionato. I giocatori del Giappone venderanno cara la pelle come è nella loro indole. Ci abbiamo già perso e dovremo stare attenti. Il Mondiale in casa? Una grande opportunità. Sogniamo di arrivare più in alto possibile. Da capitano sento una grande responsabilità”.